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Abogado de la familia de Soledad Barrera valoró la decisión de Orsi y cuestionó a Lustemberg: "Las declaraciones de la ministra no fueron oportunas"

Pablo Schiavi destacó que el presidente restableciera los cinco años de inhabilitación para la anestesista Inés Miralles y anunció que la familia buscará elevar la sanción a diez años

11 de noviembre de 2026 10:21 hs
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El presidente de la República puso las cosas en su lugar”, afirmó Schiavi este miércoles durante una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Orsi resolvió revocar la decisión adoptada el año pasado por Lustemberg, quien había reducido de cinco a tres años la sanción de inhabilitación de Miralles, condenada por la muerte de Barrera.

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El abogado destacó la intervención del mandatario, pero criticó las explicaciones que brindó la ministra el martes por la noche, luego de conocerse la nueva resolución.

“Ayer lamentablemente, otra vez, las declaraciones de la ministra no fueron oportunas, creo que ya con la firma del presidente de la República esa resolución alcanzaba, y la ministra vuelve a manejar conceptos que no son claros”, sostuvo.

La familia de Soledad Barrera buscará diez años de inhabilitación para la anestesista

Más allá de la decisión presidencial, Schiavi adelantó que la familia de Barrera continuará con las gestiones para conseguir una sanción mayor contra Miralles. En ese sentido, explicó que presentaron el caso ante la Comisión de Ética del Colegio Médico del Uruguay, con el objetivo de que la inhabilitación de la anestesista se extienda a diez años.

Según indicó, si ese organismo determina que existió una falta ética grave, “la suspensión puede ir hasta diez años”.

El abogado recordó que las instancias judiciales en materia penal y civil “ya terminaron”, por lo que el reclamo de la familia se concentra ahora en el ámbito ético profesional.

Miralles fue condenada por la muerte de la pediatra y, a mediados de este año, se alcanzó un acuerdo judicial para establecer una reparación económica a los familiares de la víctima.

La madre de Barrera también se pronunció el martes, luego de conocer la resolución de Orsi, y adelantó que insistirá en conseguir diez años de inhabilitación para la anestesista.

De esta manera, aunque la decisión presidencial restableció la sanción original de cinco años, la familia mantiene abierto su reclamo ante el Colegio Médico para que se aplique una suspensión más extensa.

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