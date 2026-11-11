Las dos bajas de peso que tendrá Nacional para enfrentar a Albion sin su público, y los candidatos para reemplazarlos

Nacional se enfrentará a Albion este sábado a las 20:00 en el Gran Parque Central por la fecha 14 del Torneo Clausura , en un partido que no contará con público tricolor tras la sanción de la AUF por los incidentes ante Deportivo Maldonado, y en el que Daniel Carreño tendrá dos bajas importantes.

Se trata de un encuentro clave para el bolso, ya que puede ser su última oportunidad de pelear por el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

En lo primero está tercero con 26 puntos , a cuatro de Liverpool y a dos de Montevideo City Torque , por lo que necesita ganar y esperar resultados adversos para llegar con chances a la última fecha, en la que se enfrentará a Cerro de visitante . En la acumulada está cuarto con 61 unidades, a cuatro del puntero Peñarol y a dos de Deportivo Maldonado y Torque , por lo que también necesita al menos una derrota carbonera.

Con este escenario, Carreño no podrá contar con dos futbolistas titulares para el penúltimo partido del Clausura: Francisco Calvo y Lucas Rodríguez.

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Las alternativas que tendrá Daniel Carreño para las bajas de Nacional

Francisco Calvo celebra su segundo gol para Nacional ante Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Calvo, que llegó a su quinta amarilla ante Danubio y que además está con la selección de Costa Rica, ha sido uno de los bastiones de la recuperación de Nacional en el segundo semestre, con cinco goles en los 11 partidos que disputó en el Clausura.

En el último partido ante Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay, Carreño probó una línea de tres con Sebastián Coates, Tomás Viera y Emiliano Ancheta, este último normalmente lateral derecho. En el banco quedó Agustín Rogel.

Estos son los jugadores a disposición para el DT tricolor en esa zona, considerando que Luciano Rodríguez atraviesa la recuperación de su rotura de ligamentos cruzados.

Lucas Rodríguez, que ha sido titular durante casi todo el año en el tricolor con 39 encuentros disputados, también llegó a la quinta amonestación contra Danubio, y su cupo se competirá entre Santiago Silva y Bruno Zuculini.

Salomón Rodríguez y Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Ambos llegaron al club en el último mercado de pases, y han alternado más suplencias que titularidades. Silva lleva 595 minutos jugados en 17 partidos con la camiseta del bolso (un promedio de 35 minutos por encuentro), con cinco titularidades.

Zuculini también disputó 17 encuentros, 10 de ellos desde el arranque, con 754 minutos en cancha (promedio de 44 minutos por encuentro). Fue titular en cinco de los seis partidos que estuvo bajo la orden de Jorge Bava, pero con Carreño solo comenzó en cinco de 15 encuentros.