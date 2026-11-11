Así se definirá la Copa AUF Uruguay: los cruces de las semifinales y el problema con la fecha de los partidos

La Copa AUF Uruguay ya tiene sus semifinales confirmadas , luego de que este martes por la noche culminaran los cuartos de final con las victorias de Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras , que se unieron a Nacional y Danubio para la definición.

Torque venció 2-1 a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, mientras que Juventud superó por penales a Liverpool en el Parque Viera luego de un empate 1-1 en el tiempo regular.

Un día antes Danubio le empató 1-1 en la hora a Lito en el Paladino y luego lo venció en los tiros desde el punto penal , mientras que Nacional le ganó 2-1 a Deportivo Maldonado de visitante.

Con los cuatro contendientes marcados, las semifinales cruzarán a Nacional contra Montevideo City Torque , y a Danubio contra Juventud de Las Piedras.

Deportivo Maldonado 1-2 Nacional: el tricolor ganó en el Campus y está en semifinales de la Copa AUF Uruguay

Danubio está en semifinales de la Copa AUF Uruguay tras ganarle por penales a Lito de Horacio Peralta

El torneo tendrá un nuevo campeón. Defensor Sporting, eliminado en fase de grupos, tiene tres de las cuatro copas Uruguay disputadas (2022, 2023 y 2024), mientras que Peñarol, vigente campeón del torneo, quedó afuera en la fase 2 contra Torque.

En las semifinales la Copa deja de jugarse en la cancha de uno de los equipos participantes y pasa a disputarse en terreno neutral.

Sin embargo, hasta el momento no están definidas ni las canchas ni las fechas en las que se disputará esta instancia.

Detalles confirmados de los 4tos de final #JuegaUnPaís pic.twitter.com/ZS5NqfIlpM — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) November 6, 2026

Debido a las elecciones del BPS, se prevé que la última fecha del Torneo Clausura se juegue el jueves 19, viernes 20 y lunes 23 de noviembre, sin posibilidad de disputar partidos el sábado 21 y el domingo 22.

Esto imposibilita que las semifinales se jueguen entre semana luego de la fecha 14, que comenzará este jueves 12 y finalizará el lunes 16 de noviembre. Por tanto, se espera que las semis se jueguen después del lunes 23.

La Mesa Ejecutiva prevé que la semifinal de la Liga AUF Uruguaya se dispute el miércoles 25 de noviembre, y el sábado 28 tampoco estará disponible debido a la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. La AUF quiere que el día después se dispute la primera final del campeonato, para cerrar el año con el partido de vuelta el 6 de diciembre, tres jornadas antes del comienzo de la licencia de los jugadores.

En medio de ese apretado calendario se deberán colocar los tres partidos de la Copa Uruguay, que también deberá llegar a su conclusión antes del 9 de diciembre.