Montevideo City Torque sigue imparable: derrotó a Boston River y será rival de Nacional en las semifinales de la Copa AUF Uruguay

Montevideo City Torque sigue su camino victorioso en este 2026 en el que sigue escribiendo y muy bien su historia. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez derrotó este martes a Boston River 2-1 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y de esa manera, clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay en las que enfrentará a Nacional.

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Los celestes fueron más durante todo el encuentro y se llevaron su premio ante un rival duro.

El mejor momento de Montevideo City Torque se pudo observar en el primer tiempo, en el que dominó en gran parte a Boston River.

El primer gol del partido llegó sobre los 30 minutos con un tanto en contra de Fredy Martínez.

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El equipo de Marcelo Méndez siguió atacando y llegando más que su rival, y el goleador Nahuel Da Silva volvió a facturar.

El delantero demostró que no perdona a nadie y sobre los 39', convirtió el segundo.

Así, con un 2-0 arriba, se terminó la primera parte en la que Montevideo City Torque fue superior.

En el complemento el compromiso fue más parejo y Boston River llegó en un par de ocasiones.

No obstante, debió esperar hasta los 83' para que Rodrigo Saravia pudiera descontar, de tiro penal.

De esta manera, Montevideo City Torque sigue avanzando en la Copa AUF Uruguay y en una temporada para enmarcar -en la que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana y aún pelea por la Liga AUF Uruguaya- y su próximo rival en este certamen será Nacional que este lunes por la noche derrotó de visitante 2-1 a Deportivo Maldonado y lo eliminó.