De figura a marginado: la tensa relación entre Jadson Viera y Matías Abaldo frena el pase definitivo en Independiente

El clima en Independiente se tornó espeso en la antesala de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol argentino. En un momento determinante de la temporada, la relación entre el entrenador Jadson Viera y el delantero uruguayo Matías Abaldo llegó a un punto de quiebre absoluto.

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El atacante fue apartado de la consideración del cuerpo técnico tras reiterados actos de indisciplina y desplantes durante los entrenamientos -según informa la prensa de la vecina orilla-, una situación límite que no solo lo margina del terreno de juego ante Argentinos Juniors, sino que complica y mucho la concreción de su traspaso definitivo.

El cortocircuito entre Jadson Viera y el futbolista venía sumando capítulos silenciosos. El entrenador demostró no tolerar actitudes displicentes y le marcó la cancha de forma progresiva: primero lo marginó de la convocatoria en la igualdad frente a Defensa y Justicia y, si bien lo llevó al banco de suplentes en el último triunfo agónico ante Deportivo Riestra, decidió no darle un solo minuto de acción. La molestia del técnico con los gestos del uruguayo terminó de sentenciar su separación del grupo principal.

Este conflicto deportivo y disciplinario destapa una bomba contractual que ya genera dolores de cabeza en la dirigencia de Independiente.

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En junio pasado, el club de Avellaneda había notificado formalmente a Defensor Sporting que haría uso de la opción de compra estipulada para quedarse con los servicios del Matías Abaldo.

Sin embargo, con el mes de noviembre avanzado, el rojo sigue sin desembolsar el dinero prometido y la operación está totalmente congelada.

La cifra no es menor: la cláusula fija un valor de US$ 3.000.000 por el 80% del pase (US$ 3.100.000 brutos en la notificación inicial).

Con un desembolso tan abultado aún pendiente de pago y a las puertas de un proceso electoral en la institución, las autoridades dudan seriamente de ejecutar la inversión por un futbolista en conflicto abierto con el cuerpo técnico.

Lo que a mitad de año parecía un negocio cerrado, hoy se convirtió en un frente de tormenta donde Abaldo corre serio riesgo de quedarse sin lugar para 2027.