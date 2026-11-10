Llegó la gran amenaza: Darwin Núñez se sumó a las prácticas Uruguay y se prepara para el clásico ante Argentina en una cancha en la que ya le convirtió

Darwin Núñez pisó suelo uruguayo este martes e inmediatamente se puso los botines para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de Diego Forlán en el Complejo Uruguay Celeste. La presencia del delantero representa una inyección anímica y futbolística indispensable para el ciclo que encabeza el entrenador, enfocado de lleno en la doble fecha FIFA de noviembre que pondrá a prueba el potencial del equipo ante Argentina y República Dominicana.

El delantero artiguense llegó en óptimas condiciones físicas y completó su primera práctica con el resto del plantel, perfilándose desde el inicio como la principal referencia ofensiva de la celeste.

Darwin Núñez viene de romper la racha de 26 meses y 17 partidos sin poder conseguir anotar para la selección uruguaya, en la pasada fecha FIFA, convirtiendo dos tantos ante Corea del Sur.

A los 29 años, Ignacio De Arruabarrena tuvo el premio a la constancia y disfruta de su primera vez con Uruguay tras destacarse en Europa

Las bajas de peso que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido clave ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Más allá del morbo que genera su regreso al recinto de Boca Juniors, el cuerpo técnico uruguayo valora la disposición inmediata y el liderazgo que Darwin Núñez aporta al grupo.

Su potencia, zancada y voracidad en los metros finales serán las credenciales con las que Uruguay intentará doblegar al combinado de Argentina en Buenos Aires, antes de regresar al país para medirse el martes 17 contra República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Con su presencia ratificada en el ataque, la celeste de Forlán ya cuenta con su pieza ofensiva más desequilibrante en cancha para afrontar una cita de máxima exigencia.