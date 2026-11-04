Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32

Siguenos en:

El Observador / SELECCIÓN URUIGUAYA

El verdugo de Dibu Martínez regresa a casa ajena: Darwin Núñez y la misión de revalidar su noche soñada con Uruguay ante Argentina en La Bombonera

El delantero uruguayo se prepara para la doble fecha FIFA de noviembre, mientras sigue siendo referente en el fútbol de Arabia Saudita

4 de noviembre de 2026 14:54 hs
Darwin Núñez y el 2-0 a Argentina ante Dibu Martínez

Darwin Núñez y el 2-0 a Argentina ante Dibu Martínez

Luis Robayo / AFP

Darwin Núñez atraviesa un presente de plena adaptación y protagonismo en el fútbol de Arabia Saudita defendiendo la camiseta de Al-Diriyah. En la Saudi Pro League, el artiguense se consolidó como la principal referencia ofensiva de su equipo, aportando potencia física, movilidad y desequilibrio en el frente de ataque, acumulando tres goles y una asistencia en lo que va del certamen y ahora apostará todo a la selección uruguaya de Diego Forlán.

Aunque su club marcha en la zona media de la tabla y ha dejado puntos en el camino, su peso competitivo en Medio Oriente sigue intacto de cara a la exigencia internacional.

Su regreso a La Bombonera en donde fue verdugo de Dibu Martínez

Ahora, Darwin Núñez cambia de chip y se alista para comandar la delantera de la selección uruguaya dirigida por Diego Forlán en la inminente fecha FIFA de noviembre.

El primer reto será de alto voltaje: el viernes 13 la celeste visitará a Argentina en La Bombonera, un escenario cargado de mística y recuerdos inmejorables para el artiguense.

Flamengo acordó con Uruguay la liberación de Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela del equipo de Diego Forlán en la fecha FIFA de noviembre

AEK Atenas vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por un partido trascendente de la Champions League

La última vez que pisó el mítico estadio de Boca Juniors, en noviembre de 2023 por las Eliminatorias para el Mundial 2026, protagonizó una corrida memorable para sentenciar el histórico 2-0 frente a los entonces campeones del mundo.

Tras el clásico rioplatense en Buenos Aires, la delegación oriental regresará a territorio uruguayo para cerrar la doble jornada de amistosos el martes 17 frente a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Con la confianza de Forlán y la memoria viva de su conquista en La Boca, Darwin lidera la ilusión uruguaya en una ventana clave de preparación.

Las más leídas

Pablo Gaglianone, entrenador de Bella Vista campeón de la C: el quebranto de salud, la gran campaña y un segundo ascenso personal

A qué hora juegan hoy Ferro Carril de Salto vs Nacional por Copa AUF Uruguay y dónde verlo

Flamengo acordó con Uruguay la liberación de Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela del equipo de Diego Forlán en la fecha FIFA de noviembre

La fuerte reflexión de Mina Bonino, esposa de Federico Valverde sobre la tragedia de Jesús de Miguel: "Estamos a tiempo de evitar otra muerte"

Temas

Darwin Núñez Uruguay Argentina La Bombonera Dibu Martínez

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos