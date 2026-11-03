La fuerte reflexión de Mina Bonino, esposa de Federico Valverde sobre la tragedia de Jesús de Miguel: "Estamos a tiempo de evitar otra muerte"

El fútbol en España vivió entre este lunes y este martes uno de sus capítulos más dramáticos y desgarradores durante el cierre del partido entre Tenerife y Andorra por LaLiga 2, la Segunda división española. Lo que debía ser el tramo final de un emocionante encuentro deportivo se transformó en una tragedia que derivó en la muerte del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, tras un impacto del arquero Jesús Owono. Mina Bonino , la esposa de Federico Valverde, escribió una profunda reflexión sobre el tema.

Se disputaba el minuto 90+7 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, con el marcador igualado 2-2, cuando una acción dividida paralizó los corazones de todos los presentes.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos y de su posterior traslado de urgencia a un hospital, el atacante no pudo recuperarse de la gravedad de la situación y falleció este martes, desatando una profunda conmoción y una ola de dolor en todo el país.

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En medio de la inmensa tristeza y del debate social que comenzó a generarse en torno a la fatal jugada, Mina Bonino, periodista y esposa del futbolista uruguayo Federico Valverde, publicó una sentida y necesaria reflexión en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, alzó la voz para pedir un freno al odio virtual y manifestar su apoyo tanto a la familia del fallecido como al arquero involucrado, quien ya enfrenta el escarnio digital.

El mensaje de Mina Bonino

Mina Bonino reflexionó profundamente del tema, poniéndose del lado de la familia de Jesús de Miguel, el fallecido, pero también del arquero Jesús Owono.

"Creo que es necesario parar. Lo que sucedió ayer en el partido fue una tragedia, no quiero ni pensar en la familia del chico, en su hija, sus padres, su mujer. No hay consuelo ni palabras para este momento. Lamentablemente no se pudo evitar su muerte, pero como sociedad, si podemos ser responsables de evitar otra tragedia", comenzó escribiendo la esposa de Federico Valverde.

Y añadió: "El arquero cargará de por vida con su propia cruz por haber cometido un error. Una salida imprudente que costó la vida de su compañero y posiblemente se arruine la suya también, pero no es un asesino. No somos quién para juzgar a una persona que no tuvo intención de matar. Cumplirá su sanción y cargará con una condena social que lo condicionará de por vida, pero estamos a tiempo de parar y evitar otra muerte".

"Vivimos en una sociedad llena de odio, las redes sociales en vez de ser una ventana para conocer gente se volvieron el peor lugar del mundo donde todos son jueces que te condenan para siempre. Después lloramos cuando alguien se suicida, pero está en nuestras manos poder cambiar esto", expresó.

Y finalizó: "Ojala nada de todo esto hubiera pasado. No dejo de pensar en esa familia que perdió un hijo, un hermano, un padre. Todo es muy triste y ojalá encuentren consuelo, pero es necesario parar ahora".

Las palabras de Mina Bonino calaron hondo en un ambiente futbolístico que todavía no sale del asombro y la pena por la temprana partida de De Miguel, mientras se replantea el impacto psicológico y la agresividad en las plataformas tras un accidente fatal en el campo de juego.

Aquí se puede ver el posteo de Mina Bonino: