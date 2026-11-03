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El conmovedor mensaje de José María Giménez tras el descenso de Danubio a la Segunda división profesional

El zaguero de la selección uruguaya y actual de Deportivo La Coruña, no se olvida de sus raíces y de su querido club

3 de noviembre de 2026 16:20 hs
&nbsp;José María Giménez y su amor por Danubio

 José María Giménez y su amor por Danubio

FOTO: @Lukita1932_

Danubio, cuatro veces campeón uruguayo, consumó este domingo su cuarto descenso a la Segunda división profesional tras una caída 2-1 frente a Nacional en una de las últimas jugadas del partido, sellada con un tanto de Maximiliano Gómez, máximo artillero de la Liga AUF Uruguaya 2026. La institución de la Curva de Maroñas, cuyo anterior traspié a la divisional de ascenso se remontaba a marzo de 2021, recibió muestras de aliento y afecto de uno de sus últimos grandes futbolistas: josé María Giménez.

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde España de la mano justamente del uruguayo.

El dolor de José María Giménez por el descenso de Danubio

Surgido de las divisiones formativas de Danubio, club desde el cual dio el salto a la selección uruguaya con apenas 19 años antes de forjar una legendaria etapa de 13 temporadas en el Atlético de Madrid -donde se consagró como ídolo y multicampeón, previo a su actual paso por Deportivo La Coruña-, José María Giménez recurrió a sus redes sociales para expresar su tristeza.

Acompañando una fotografía de pequeños hinchas danubianos en la tribuna, el zaguero de la celeste escribió: "Todo el pueblo Danubiano con mucho dolor y con la certeza de que vamos a volver de donde no merecimos irnos jamás. Abrazo grande y muy fuerte a jugadores e hinchas. Vamo el Danu siempre".

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Con estas palabras cargadas de sentimiento de pertenencia, el defensor dejó en claro que la distancia no diluye su lazo con la institución que lo vio nacer futbolísticamente, sumándose al anhelo de todo el pueblo franjeado de un pronto regreso a Primera división.

Aquí se puede ver su posteo:

El doloroso posteo de Jos&eacute; Mar&iacute;a Gim&eacute;nez por el descenso de Danubio

El doloroso posteo de José María Giménez por el descenso de Danubio

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