Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo y vientos intensos: las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes 3 de noviembre una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de los departamentos de Artigas y Salto.

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La advertencia comenzó a regir a las 13:05 y será actualizada a las 16:00. Según el organismo, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

Inumet advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Se actualizará a las 16:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/OSe5iumF26 pic.twitter.com/rULlUDMzzN — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 3, 2026 Qué localidades están bajo alerta amarilla de Inumet La advertencia meteorológica comprende las siguientes localidades: