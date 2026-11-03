Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo y vientos intensos: las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes 3 de noviembre una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de los departamentos de Artigas y Salto.
La advertencia comenzó a regir a las 13:05 y será actualizada a las 16:00. Según el organismo, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.
Inumet advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Qué localidades están bajo alerta amarilla de Inumet
La advertencia meteorológica comprende las siguientes localidades:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
El organismo meteorológico prevé emitir una nueva actualización sobre la evolución de las condiciones atmosféricas a las 16:00 de este martes.