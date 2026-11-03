Malvín Norte: un policía abatió a un delincuente e hirió a otro tras intento de rapiña

Un policía de 49 años abatió a uno de dos delincuentes que intentaron robarle su motocicleta particular en Malvín Norte. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del lunes, en la intersección de Isla de Gaspar y Menorca, cuando el efectivo se dirigía a su domicilio tras finalizar su servicio y los asaltantes salieron sorpresivamente de detrás de una parada de ómnibus para amenazarlo con un arma, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

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Ante la situación, divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el funcionario se identificó como agente y efectuó seis disparos con su arma reglamentaria. Como resultado del intercambio, uno de los delincuentes cayó muerto en el lugar, mientras que el otro implicado logró huir en la moto robada y posteriormente la policía encontró a un joven de 20 años herido con arma de fuego en las inmediaciones.

Investigación en curso y peritajes Personal de Investigaciones de la Zona Operacional II ubicó a un joven de 20 años, sin antecedentes penales, con heridas de arma de fuego a unos 600 metros del lugar de la rapiña, y se intenta establecer si participó en el hecho. La Policía Científica realizó las pericias en la escena, donde se recabaron imágenes de cámaras de videovigilancia, se tomaron declaraciones y se incautaron seis casquillos de bala y una pistola.