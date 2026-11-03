"Vos me metiste preso a Las Rosas": Gabriela Fossati denunció que un hombre la siguió y amenazó en Punta del Este

La exfiscal y exjueza Gabriela Fossati denunció que fue seguida e increpada por un hombre mientras paseaba a sus perros por Punta del E ste. Según relató, el individuo la reconoció durante el episodio y la acusó de haberlo enviado a prisión.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, cuando Fossati caminaba con sus dos perros por la calle 27, en la zona de Gorlero, y observó que un hombre estaba molestando a dos jóvenes que salían de un comercio. “Les decía mariquitas y mantequitas”, contó al medio local FM GENTE.

“Eran chicos y uno que es madre, exfiscal y exjuez, no puede quedar indiferente. Entonces yo lo miré seria y él dejó de molestarlos”, añadió.

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Sin embargo, según su testimonio, el hombre comenzó a seguirla e increparla , haciendo comentarios sobre el valor económico de sus mascotas y sugiriendo que debía utilizarlas para la cría.

Fossati intentó calmar la situación, pero el individuo continuó siguiéndola hasta que, en determinado momento, la reconoció. “En determinado momento, no sé por qué, me reconoció”, señaló Fossati. “Me preguntó: "¿Vos sos la fiscal? Porque vos me metiste preso a Las Rosas". Se me acercó mucho y en tono muy amenazante me mostró una cicatriz que atravesaba todo su brazo. Quizás por la preparación que uno tiene, siempre lo miré fijo y le repetí: siga su camino”, relató.

Finalmente, aseguró que su postura “surtió efecto y el hombre se fue”.

Fossati reclamó más recursos para la seguridad en Punta del Este

La exfiscal, que actualmente reside en Punta del Este, lamentó que este fuera el segundo episodio de inseguridad que experimentó en los últimos dos meses.

“Es increíble porque yo me vine de Montevideo a buscar la tranquilidad y la paz, y sobre todo a esta zona que uno cree que está mucho más vigilada, y a mí ya me pasaron dos situaciones en dos meses”, expresó.

Pese a lo ocurrido, sostuvo que “la zona de Punta del Este y los balnearios de Maldonado son un paraíso en el mundo” y defendió el trabajo de las autoridades policiales locales.

“Además, quiebro una lanza tanto por el jefe de Policía como por el comisario de la Seccional Décima a quienes yo veo trabajar de forma muy responsable. Creo que esto escapa a un planteo sobre la situación de las autoridades locales”, manifestó.

En cambio, dirigió sus críticas al ministro del Interior, Carlos Negro, a quien reclamó mayores recursos para el departamento.

“Yo creo que acá Negro tiene que ponerse las pilas y empezar a dar más recursos a esta zona”, afirmó.

Fossati concluyó que en materia de seguridad “estoy notando cambios sustanciales que siento que tenemos que acelerar alertas y empezar a atacarlos desde el vamos”.