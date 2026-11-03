Paysandú espera cerca de 40.000 personas para la misa del papa León XIV: hotelería está "colmada", según el intendente

Durante su visita a Uruguay, el papa León XIV dará una misa en Paysandú en la que se espera asistan aproximadamente 40.000 personas , según detalló el intendente Nicolás Olivera.

El sanducero detalló que esperan la visita del sumo pontífice con la hotelería del departamento "colmada" y que además los "arrendamientos por plataformas de apartamentos vienen muy bien".

La misa en cuestión se desarrollará en el Parque París Londres el sábado 7 de noviembre a las 10:00 . "Creo que vamos a andar cerca de las 40.000. Es un lugar muy cómodo donde la gente va a llevar su propia silla, ahí hay mucho espacio . Va a ser una celebración donde se lo va a ver muy cerquita ", dijo Olivera este martes en Radio Sarandí.

La medalla de la Virgen de los Treinta y Tres diseñada por una joyería familiar uruguaya que entregarán al Papa León XIV

Visita del papa León XIV a Florida: alquilan balcones que dan a la plaza donde dará misa por hasta US$ 400

El jefe departamental detalló que también esperan la llegada de personas desde los países vecinos. " Vienen muchas excursiones de Argentina . (...) Nos ha confirmado que va a estar llegando el gobernador de Entre Ríos e intendentes de distintas partes de Argentina", añadió.

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En cuanto a seguridad, dijo que se ha hecho "un trabajo muy coordinado" de parte del Ministerio del Interior, que también "ha hecho refuerzos de varias partes".

"Nosotros lo vamos a estar recibiendo ese día cuando llegue al aeropuerto, lo vamos a estar acompañando hasta el parque París Londres donde se celebrará la misa y después lo acompañaremos a la basílica donde él tendrá un minuto en privado dentro de ella, de oración. Después lo estaremos despidiendo en el aeropuerto donde estaremos entregándole algún obsequio", agregó Olivera.

El intendente también fue consultado sobre si se dejará algún testimonio físico de la presencia del papa en el departamento norteño. "En la previa hemos generado alguno, y vamos a estar generando antes y después. La idea es poder estar generando un testimonio escultórico de lo que es esta visita", respondió.

Foto: Dante Fernández/FocoUy

En el departamento de Florida, otras de las sedes de la visita papal, el intendente Carlos Enciso contó que hay propietarios que alquilan balcones que dan a la plaza donde el papa León XIV dará misa por hasta US$ 400.

El sumo pontífice visitará la capital departamental el domingo 8 de noviembre y allí transcurrirá sobre la mañana el evento religioso en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Además, el jefe departamental contó que por la llegada del papa se han alquilado unas 300 casas en la zona. "Más de 300 se pusieron en un listado para tratar de suplir la falencia de alojamiento", agregó el floridense.