Orsi decreta duelo nacional de dos días por muerte de los tres militares en Fray Bentos: qué implica

El presidente Yamandú Orsi firmará este lunes el decreto de duelo nacional por la muerte de los tres militares en un entrenamiento de buceo en Fray Bentos. La medida regirá entre el martes 3 y miércoles 4 de noviembre e implica que el Pabellón Nacional permanezca a media asta en edificios públicos, así como en embajadas en el extranjero, cuarteles y otras dependencias militares, según informó Telenoche y confirmó El Observador con fuentes de Presidencia.

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En la jornada de este lunes el Comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, recibió el informe de la investigación administrativa de urgencia que dispuso tras el incidente que resultó en la muerte de los tres efectivos y la internación de otro, que está ingresado en el Hospital Militar, según informó Subrayado y confirmó El Observador. Se espera que en las próximas horas se hagan públicos los resultados de la investigación. A su vez, otra investigación es conducida por la Fiscalía General de la Nación.

La Intendencia de Río Negro había decretado este domingo el duelo a nivel departamental, al tiempo que se resolvió promover "la definición de un espacio simbólico en homenaje que preserve la memoria" de los fallecidos, según se lee en la resolución firmada por el intendente Guillermo Levratto.

Los tres militares muertos en el entrenamiento son el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2; el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2 y el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado N°6.