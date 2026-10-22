No habrá clases en las escuelas por ATD de noviembre: cuándo será el último encuentro docente de 2026 en Uruguay

Los alumnos de Educación Inicial y Primaria de todo el país no tendrán clases el próximo lunes 9 de noviembre debido a la realización de una Asamblea Técnico Docente ( ATD ), la última prevista para el año lectivo 2026.

La fecha está establecida en el calendario oficial de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y permitirá que los maestros se reúnan en sus respectivos centros educativos para analizar distintos aspectos de la política educativa.

Al tratarse de un lunes, los escolares tendrán un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre inclusive.

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La instancia será una ATD ordinaria que se desarrollará en cada escuela del país y tendrá como objetivo analizar los asuntos abordados durante la asamblea nacional que se celebra entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre.

Según informó El País, la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD de Primaria, Cecilia Notari, explicó que durante el encuentro de octubre se realizan análisis técnicos sobre la política educativa y distintas temáticas transversales. Además, está prevista la elección de una nueva mesa permanente.

Los docentes retomarán esas discusiones el 9 de noviembre, cuando podrán presentar aportes y consideraciones sobre lo trabajado en la instancia nacional.

Cuándo terminan las clases en Primaria y Secundaria en 2026

De acuerdo con el calendario de ANEP, las clases de Educación Inicial y Primaria finalizarán el viernes 18 de diciembre, fecha que también contempla la realización de los actos de fin de cursos.

En Educación Secundaria, en tanto, el calendario establece que los cursos terminarán antes.

Tanto para los estudiantes de Educación Básica Integrada (EBI) como para los de Educación Media Superior (EMS), la finalización de las clases está prevista para el viernes 27 de noviembre.

De esta manera, los alumnos de Inicial y Primaria tendrán todavía más de un mes de actividad escolar después de la última ATD del año.