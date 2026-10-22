Juventud vs Peñarol: cancha, precio de las entradas y equipo arbitral para el partido de este viernes por el Torneo Clausura

Peñarol se enfrentará con Juventud este viernes en un partido que marcará el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura. Para los aurinegros es impostergable una victoria luego de dejar por el camino cinco de los últimos seis puntos disputados.

El encuentro entre el equipo pedrense y el conjunto aurinegro se disputará este viernes 23 de octubre .

El escenario designado para este compromiso es el Estadio Centenario, recinto en el cual Juventud oficiará en condición de local luego de llegar a un acuerdo económico con Peñarol .

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¿Dónde ver en vivo Juventud vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Entradas para Juventud vs Peñarol

Se venden a través de RedTickets. Los hinchas de Peñarol pueden ir porque la sanción que recibió la hinchada -por los incidentes del último clásico- aplican para los partidos de local y en este el anfitrión es Juventud.

Para los hinchas de Juventud, las localidades en la tribuna América, puerta 24, cuestan $ 150 las generales y $ 100 para los socios.

Por su parte, los hinchas de Peñarol podrán adquirir entradas para tres sectores del estadio. En la tribuna Ámsterdam, las generales cuestan $ 400 y las entradas para socios $ 300. En la tribuna Olímpica, los precios son de $ 550 para público general y $ 450 para socios.

Finalmente, en la tribuna América, puerta 3, las entradas tienen un costo de $ 750 para público general y $ 600 para socios de Peñarol.

Equipo arbitral

Para este encuentro de la duodécima jornada, se designó al siguiente equipo oficial para impartir justicia:

Árbitro central: Andrés Matonte.

Andrés Matonte. Primer asistente: Pablo Llarena.

Pablo Llarena. Segundo asistente: Julián Pérez.

Julián Pérez. Cuarto árbitro: Federico Modernell.

Federico Modernell. VAR: Jonathan Fuentes.

Jonathan Fuentes. AVAR: Fernando Irazoqui.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

El cruce por la fecha 12 del Torneo Clausura resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la Liga AUF Uruguaya. En esta instancia del torneo, los puntos en juego son vitales tanto para la definición del título del semestre como para el posicionamiento definitivo en la Tabla Anual.

La Tabla Anual es la clasificación acumulada que otorga ventajas deportivas decisivas en las finales del Campeonato Uruguayo y define los cupos de clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Peñarol busca asegurar unidades clave para mantenerse en la pelea por el campeonato y consolidar su liderazgo en la tabla acumulada. Por su parte, Juventud necesita sumar puntos de vital importancia para cumplir con sus objetivos institucionales y deportivos.