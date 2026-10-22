Peñarol venció a Urunday Universitario para cerrar la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol: los resultados y cómo se juega la segunda fecha

Peñarol superó 91-79 de visitante a Urunday Universitario este miércoles por la noche, en el último partido de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026/2027.

En el primer cuarto el vigente campeón fue sorprendido por un Urunday que salió con todo y lo superó 26-24 , y logró mantener la corta ventaja al final de la primera mitad con un marcador de 50-48.

Sin embargo, en el tercer corto todo se torció a favor del carbonero , que tras un arranque tímido se destapó con un triple de Nicola Pomoli y un doble de Santiago Véscovi para dar vuelta el resultado y arrasar con un parcial de 23-7.

Eran 14 puntos de diferencia en el marcador al comienzo del último chico, lo que parecía diferencia suficiente, pero el estudioso volvió a ponerse a tiro y llegó a estar a un punto de su rival a falta de cinco minutos para el cierre (77-78) .

Donald Sims volvió con 25 puntos a Biguá que ganó en el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El codazo de Luismal Ferreiras a Agustín Zuvich en el triunfo de Aguada como visitante ante Nacional en sus estrenos en Liga Uruguaya

Skyler Hogan, con dos triples a falta de tres minutos, volvió a darle aire al manya, que cerró el partido con siete tantos seguidos de Christopher Perry.

Pomoli fue la figura del campeón con 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. En Urunday destacó Santiago Massa, máximo anotador del encuentro con 30 unidades.

Unión Atlética venció a Larrañaga

Imagen del partido entre Larrañaga y Unión Atlética Foto: Unión Atlética

En el otro partido del miércoles, Unión Atlética venció de visitante 94-78 a Larrañaga, que jugó el primer partido de su historia en la Liga Uruguaya de Básquetbol desde la creación del torneo en 2003.

El equipo de Nuevo Malvín fue superior en el arranque y se fue al descanso con una diferencia de 43-37, pero Larrañaga creció en el tercer cuarto y llegó al último corto con una ventaja de 63-62.

Sin embargo, en el final la UA fue contundente y metió un parcial de 32-15 que le permitió llevarse la primera victoria del año, y ahogar la fiesta de un estadio Doña Natividad Rivera que tuvo entradas agotadas para ver la vuelta de Larrañaga a Primera tras 23 años, en el último Federal.

Marcus Thomas fue la figura del ganador con 24 puntos y 8 asistencias, mientras que en el local destacaron Darry Moore con 20 tantos y Víctor Andrade, el caboverdiano que aportó 12 unidades y 10 rebotes.

Los resultados de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La primera jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo los siguientes resultados:

Defensor Sporting 83-64 Goes

Goes Biguá 92-86 Hebraica Macabi

Hebraica Macabi Malvín 77-66 Atenas

Atenas Aguada 83-81 Nacional

Nacional Unión Atlética 94-78 Larrañaga

Larrañaga Peñarol 91-79 Urunday Universitario

Cómo se juega la segunda fecha de la LUB

DÍA PARTIDO HORARIO CANCHA Jueves 22 de octubre Atenas vs Nacional 19:15 Atenas Jueves 22 de octubre Goes vs Malvín 21:30 Goes Viernes 23 de octubre Biguá vs Larrañaga 19:15 Biguá Viernes 23 de octubre Aguada vs Unión Atlética 21:30 Aguada Sábado 24 de octubre Hebraica Macabi vs Urunday Universitario 21:30 Larre Borges Peñarol vs Defensor Sporting Postergado

Los encuentros de Defensor Sporting de la segunda y tercera fecha ante Peñarol y Hebraica Macabi serán reprogramados, debido a que el club uruguayo viajará a Río de Janeiro entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre para jugar contra Oberá de Argentina, Paisas de Colombia y Flamengo.

También se espera que la participación de Nacional en los cuartos de final de ese torneo internacional posterguen el encuentro ante Peñarol en el Palacio.