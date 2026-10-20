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El codazo de Luismal Ferreiras a Agustín Zuvich en el triunfo de Aguada como visitante ante Nacional en sus estrenos en Liga Uruguaya

Aguada debutó con triunfo en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 con triunfo 83-81 ante Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central

20 de octubre de 2026 23:40 hs
Agustín Da Costa y Gastón Semiglia

Agustín Da Costa y Gastón Semiglia

Foto: @LUB_Uy

Aguada derrotó 83-81 a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central en partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Jamil Wilson, en su retorno al club, fue la figura con 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Santiago Vidal fue importante con 11 tantos, 4 asistencias y 4 rebotes.

Santiago Vidal y Yohanner Sifontes

Santiago Vidal y Yohanner Sifontes

El ex Capitol Davaunta Thomas también metió 11 puntos.

Por pedido de los clubes, la Liga Uruguaya de Básquetbol volvió a cambiar los horarios de sus primeras fechas: se jugará de lunes a sábado

Donald Sims volvió con 25 puntos a Biguá que ganó en el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Agustín Zuvich fue autor de 8 tantos y 8 rebotes y además generó la expulsión del dominicano Luismal Ferreiras con este codazo.

Malvín derrotó a Atenas

En el otro partido de la noche, Malvín se estrenó con triunfo contra Atenas, en su retorno a la Liga Uruguaya, por 77-66 jugando de local en El Canil.

Ivan Aska fue el goleador con 17 puntos, mientras que Kiril Wachsmann aportó un doble-doble con 11 tantos y 14 rebotes.

Emanual Shepherd, de Atenas, fue el máximo anotador del encuentro con 18.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Peñarol debuta este miércoles

El miércoles, a la hora 19.15, debutarán Larrañaga y Unión Atlética mientras que a las 21.30 será turno de Urunday Universitario contra el campeón defensor, Peñarol.

El lunes, Defensor Sporting venció a Hebraica Macabi 83-64 y Biguá, con el retorno de Donald Sims, dio cuenta de Hebraica Macabi 92-86.

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