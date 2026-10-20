El codazo de Luismal Ferreiras a Agustín Zuvich en el triunfo de Aguada como visitante ante Nacional en sus estrenos en Liga Uruguaya

Aguada derrotó 83-81 a Nacional en el Polideportivo del Gran Parque Central en partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Jamil Wilson, en su retorno al club, fue la figura con 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.
Santiago Vidal fue importante con 11 tantos, 4 asistencias y 4 rebotes.
Santiago Vidal y Yohanner Sifontes
Foto: @LUB_Uy
El ex Capitol Davaunta Thomas también metió 11 puntos.
Agustín Zuvich fue autor de 8 tantos y 8 rebotes y además generó la expulsión del dominicano Luismal Ferreiras con este codazo.
Malvín derrotó a Atenas
En el otro partido de la noche, Malvín se estrenó con triunfo contra Atenas, en su retorno a la Liga Uruguaya, por 77-66 jugando de local en El Canil.
Ivan Aska fue el goleador con 17 puntos, mientras que Kiril Wachsmann aportó un doble-doble con 11 tantos y 14 rebotes.
Emanual Shepherd, de Atenas, fue el máximo anotador del encuentro con 18.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Peñarol debuta este miércoles
El miércoles, a la hora 19.15, debutarán Larrañaga y Unión Atlética mientras que a las 21.30 será turno de Urunday Universitario contra el campeón defensor, Peñarol.
El lunes, Defensor Sporting venció a Hebraica Macabi 83-64 y Biguá, con el retorno de Donald Sims, dio cuenta de Hebraica Macabi 92-86.