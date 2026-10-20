Donald Sims volvió con 25 puntos a Biguá que ganó en el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Después de tres años y cinco meses después, Donald Sims se volvió a poner la camiseta de Biguá que este lunes le ganó 92-86 como locatario en el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

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Sims, de 39 años, jugó las últimas tres temporadas en Aguada siendo una vez campeón (2023-2024, ante Peñarol) y dos vicecampeón (2024-2025 ante Nacional y 2025-2026 contra Peñarol) metió 25 puntos y fue la gran figura del equipo que dirige el brasileño Léo Costa.

La última vez que Sims había jugado con Biguá fue en la quinta semifinal de la serie contra Nacional por la Liga 2022-2023, el 5 de mayo de 2023, cuando Nacional ganó 88-79 y liquidó la serie 3-2 cortándole al Biguá de Sims y Santiago Vidal la posibilidad de ir por el tricampeonato. Aquella noche hizo 32 puntos .

Theo Metzger colaboró con 17 puntos mientras que Dennis Mckinney firmó un doble doble con 16 unidades y 11 rebotes.

Por pedido de los clubes, la Liga Uruguaya de Básquetbol volvió a cambiar los horarios de sus primeras fechas: se jugará de lunes a sábado

Tras la postergación, se fijaron las primeras fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/2027: se transmitirán todos los partidos y hay un encuentro matutino

Mostapha Heron Foto: @LUB_Uy

En Hebraica Macabi el más destacado fue Ángel Matías con 19 unidades al tiempo que Jalen Canty anotó 10 puntos y bajó 14 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El otro partido que se jugó el lunes, en la jornada de apertura de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027, fue el que jugaron Defensor Sporting y Goes en cancha de Welcome.

Ganó Defensor Sporting 83-64 con 23 puntos de Nicholas Davis. En Goes el goleador fue Donte Ingram con 17 tantos pero acertando solo cinco de sus 16 tiros de campo.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

La fecha prosigue este martes con el partidazo que jugarán Nacional y Aguada a la hora 21.30 en el Polideportivo del Gran Parque Central. Antes chocarán Malvín y Atenas a la hora 19.15, en Malvín.

El miércoles, a la hora 19.15, medirán fuerzas Larrañaga y Unión Atlética mientras que a las 21.30 será turno de Urunday Universitario vs Peñarol.