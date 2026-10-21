Elecciones en Peñarol: Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio aún no se inscribieron, mirá las nueve listas que ya están y los plazos para postularse

Las elecciones en Peñarol ya tienen fecha. Serán el sábado 12 de diciembre en el Palacio Peñarol y varios dirigentes siguen moviéndose en la arena política de cara al acto eleccionario. Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio aún no están inscriptos. El actual presidente ni siquiera se pronunció si será candidato. El que sí ya es candidato formal es Evaristo González.

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Damiani ya ha realizado contactos con un posible entrenador para la temporada 2027, para el caso de que sea electo nuevamente como presidente.

Sin embargo, quien comandó los destinos del club entre 2007 y 2017, aún no presentó formalmente su lista ante la Comisión Electoral de Peñarol.

Tampoco lo hizo el actual presidente Ruglio , quien ni siquiera se ha pronunciado sobre si será o no candidato a las elecciones, lo que tiene a varias agrupaciones que acompañan al oficialismo en veremos.

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Entre los candidatos fuertes y con atracción de votos ya probada en las urnas, está inscripto Evaristo González, actual consejero del club.

Con la fecha de las elecciones ya definida, ahora se sabe que el padrón electoral cierra el sábado 31 de octubre.

El registro de comités, lema y números de lista se cierra el viernes 27 de noviembre.

Posteriormente hay tiempo para la presentación de hojas de votación con los candidatos hasta el miércoles 2 de diciembre.

Por ahora son nueve las listas que ya se presentaron.

En orden cronológico estas son las que ya están en carrera para las elecciones:

1- Lista 9

Comité: Siempre Peñarol

Lema: Siempre Peñarol

Sublema: Peñarol en todas las canchas

Carlos Trujillo y Leonardo Viñas fueron los que registraron este comité electoral.

2- Lista 135

Comité: Espacio Aurinegro 135

Lema: La grandeza se define con gestión

El líder de esta agrupación es Carlos Lazzarino.

3- Lista 82

Comité: Vamos Peñarol

Lema: El Peñarol del Futuro

Sublema: Vamos Peñarol

El líder de esta agrupación es Pablo Amaro.

4- Lista 8

Comité: Peñarolenses Unidos

Lema: Fútbol y Gloria

El líder de esta agrupación es Marcos Acle.

5- Lista 1414

Comité: Por amor a Peñarol

Lema: Revisionismo económico

El candidato a presidente por esta agrupación es Freddy García.

6- Lista 21

Comité: Espacio Siglo XXI

Lema: Primero Peñarol

Sublema: Somos más grandes juntos

El candidato a presidente por esta agrupación es Evaristo González. Lo acompaña Gustavo Guerra, actual delegado aurinegro ante la AUF y hombre en el cual Evaristo pretende confiar el manejo económico del club.

7- Lista 6

Comité: Origen Peñarolense

Lema: Volver a Creer

El candidato a presidente por esta agrupación es Santiago Sánchez.

8- Lista 66

Comité: Movimiento Libertadores 1966

Lema: Peñarol de América y del Mundo

Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora

El candidato a presidente por esta agrupación es Pablo Schiavi.

9- Lista 53

Comité: Viví Peñarol

Lema: Viví Peñarol

Sublema: La generación del trabajo

Esta fue la última lista que se registró. La encabeza el actual consejero -por el oficialismo- Alejandro González y cuenta con Federico Terryn, consejero de juveniles, y Diego Fernández, presidente de infraestructura del club.

De las listas registradas surge que el representante de futbolistas Edgardo Lasalvia, quien presentó la semana pasada en redes sociales la lista 14, aún no está formalmente inscripto para participar de las elecciones.

Para eso necesita presentar una lista avalada por la firma de 50 votos activos. Esa lista se presenta primero ante el área administrativa de Peñarol que verifica la validez de las firmas y en función de eso la eleva ante la Comisión Electoral que termina por darle el visto bueno formal.

Gestiones que se realizan para que el socio pueda votar

Peñarol habilitó recientemente, a través de la autogestión en el perfil de cada socio, a que estos se puedan cambiar la dirección del domicilio que tienen registrada en la web del club. Con ese cambio se aspira a que la información esté más actualizada y se pueda bajar la cantidad de votos observados.

Si un socio vive en Montevideo, pero en la web del club está registrado en Paysandú, puede votar en Montevideo, pero su voto será observado.

La votación será en el Palacio Peñarol y habrá mesas en todas las capitales departamentales. Maldonado tendrá tres mesas de votación.

También se le habilitó a los socios la posibilidad de solicitar de no recibir información electoral. También se puede hacer en autogestión para no recibir información por mail. El fundamento de esta decisión se tomó para respetar la voluntad del socio.

En breve Peñarol va a habilitar la posibilidad de que cada socio pueda verificar si está habilitado para votar y luego también obtener la información de en qué circuito está habilitado a votar.

Cabe recordar que según el artículo 22 del Estatuto de Peñarol, pueden votar los socios activos, los honorarios y los vitalicios.

Art. 22º. - Podrán ser socios del Club todos los habitantes del país o del exterior que reúnan las condiciones de admisibilidad y cumplan las exigencias determinadas en el Reglamento General.- Los socios del Club se dividirán en las siguientes categorías:

HONORARIOS. Ostentarán esta categoría las personas que fueran designadas por la Asamblea Representativa por dos tercios de votos de sus Miembros, en todos los casos a proposición del Consejo Directivo.-

VITALICIOS. Adquirirán esta categoría los socios activos con treinta años de antigüedad en ese carácter y los de cualquier otra categoría a los cuarenta años de permanencia.-

ACTIVOS. Son socios activos aquellos que cumplidos dieciocho años de edad tengan una antigüedad de tres años en carácter de socios suscriptor o seis años en carácter de inscripta o diez años de servicios continuados al Club en carácter de jugador.-

SUSCRIPTORES. Para ser socios suscriptores se requiere ser mayor de doce años y solicitarlo por escrito con la firma de un socio activo o cumplir doce años de edad siendo socio cadete.-

INSCRITAS. Son socias inscritas las mujeres que así lo soliciten por escrito con la firma de un socio activo.

CADETES. Para ser socio cadete se requiere ser menor de doce años y ser presentado por un socio de cualquier categoría.- Las distintas categorías enumeradas acuerdan los siguientes derechos: Los socios Honorarios, Vitalicios y Activos podrán formar parte de la Asamblea de Socios con voz y voto; tendrán derecho a elegir las autoridades del Club y formar parte de ellas habiendo cumplido veintiún años; tendrán libre acceso a todas las reparticiones sociales y tendrán entrada libre a los partidos cuando las disposiciones oficiales concedan entrada libre para los socios del Club. Los socios suscriptores, las inscritas y los cadetes, no podrán integrar la Asamblea de Socios, ni elegir autoridades ni formar parte de ellas. En todo lo demás, tendrán iguales derechos que los socios Honorarios, Vitalicios y Activos.-