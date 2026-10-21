Lucas Ferreira es la gran duda de Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Juventud, pero el DT también analiza cambios en defensa y ataque

El defensor de Peñarol , Lucas Ferreira, sufrió un leve esguince de rodilla y por esa razón es duda para jugar este viernes contra Juventud por la fecha 12 del Torneo Clausura.

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El partido se jugará en el Estadio Centenario desde la hora 20.00 .

Esa lesión ya sacó a Ferreira del partido que el domingo Peñarol 1-0 contra Liverpool en el Parque Viera , perdiendo pie en el Torneo Clausura (quedó a cuatro puntos de los negriazules, ahora líderes del certamen).

En un principio se pensó que el jugador solo había sufrido un traumatismo en la rodilla.

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De hecho, eso fue lo que dijo Aguirre este miércoles en conferencia de prensa: "Tuvo un golpe en el entrenamiento. Creo que está bien, lo vamos a ver ahora, seguramente va a estar a disposición".

Sin embargo, según pudo saber Referí, los estudios que se le practicaron detectaron un esguince de rodilla, aunque el mismo es leve.

Por esa razón no está descartado para este viernes.

Será evaluado en el entrenamiento de esta tarde y también el jueves, en la víspera del partido, cuando el plantel realice ejercicios de pelota quieta.

Más concentración, como pidió Ignacio Ruglio

Luego de entrenar este miércoles en Los Aromos, el plantel de Peñarol quedará concentrado.

Los jugadores y cuerpo técnico estaban concentrando la noche previa a los partidos.

Ahora el régimen de concentración comenzará dos noches antes del partido.

Fue el pedido que hizo Ignacio Ruglio cuando salió a respaldar a Aguirre, horas después de la derrota ante Liverpool, a través de un estado de WhatsApp.

Diego Aguirre analiza cambios en el equipo

El entrenador de Peñarol evaluará la posibilidad de volver a arrancar jugando con Matías Arezo y Abel Hernández en ataque, para intentar elevar el tono ofensivo del equipo.

Este miércoles confesó en conferencia de prensa: "Creo que hay que hacer algunas variantes".

Ante Liverpool, Peñarol no pateó al arco en todo el partido y fue incapaz de generar una sola situación de gol.

El entrenador deberá evaluar esta tarde si cambia o no el sistema defensivo de tres zagueros para pasar a línea de cuatro. Aguirre se viene aferrando a los tres zagueros y confía mucho en Pezzella.

Lemos está en condiciones físicas de jugar y Herrera debe levantar el nivel de sus últimos partidos.

"Claramente pasó eso en el último partido", dijo al ser consultado sobre el hecho de que ante Liverpool, el equipo quedó muy partido al tener tres zagueros y un solo delantero de área.

"Comparto que a veces quedamos con poca profundidad por tener un hombre más atrás y estamos analizando y manejando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder".

También debe definir sustitutos para Jesús Trindade, suspendido por expulsión, y Eduardo Darias, suspendido por acumulación de cinco amarillas.

Los reemplazos naturales son Nicolás Fernández y Thiago Espinosa, respectivamente.

Si mantiene los tres defensores, el equipo jugará con Washington Aguerre, Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Nahuel Herrera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

El que saldrá del equipo para el ingreso de la Joya será Leandro Umpiérrez.