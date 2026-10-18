Peñarol se cae a pedazos, Diego Aguirre perdió el rumbo, Jesús Trindade responsable de la derrota ante Liverpool y Leonel Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo: así no llega

Peñarol complicó este domingo seriamente sus chances de ser campeón uruguayo. El equipo de Diego Aguirre -ayuno de ideas, sin concepto, sin herramientas básicas- fue incapaz de generar una sola situación de gol en todo el partido contra Liverpool y perdió sin levante 1-0 el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.

Con esa derrota, Liverpool -que piensa como grande y que se agranda en esta clase de partidos en los últimos años- pasó a liderar el Clausura y le sacó cuatro puntos de ventaja a Peñarol.

El aurinegro se aferra a la Tabla Anual, pero las chances de ser campeón empiezan a chocar contra un muro que cada vez se hace más alto y compacto: las propias limitaciones de Peñarol .

Tras un 2024 impresionante, sobresaliente y una campaña fuera de la realidad habitual para el fútbol uruguayo, Peñarol arrastra dos años sin línea de juego, sin concepto, sin argumentos.

Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Peñarol le ganó en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional y se consagró bicampeón uruguayo en la categoría sub 16

Solo con correr, presionar y motivar no alcanza. Este equipo no sabe cómo atacar y ha tenido lagunas defensivas importantes. El primer responsable de eso es el entrenador.

Leonel Jaime ausente por quinto partido consecutivo

Leonel Jaime y Rafael Haller Foto: Dante Fernández/Focouy

Tras un comienzo brillante, para completar el Torneo Intermedio y arrancar el Clausura, el argentino Leonel Jaime le dio a Peñarol una frescura con la que pudo olvidar -por un tiempo- la ausencia de Leonardo Fernández, la figura en torno a la cual Aguirre construyó al Peñarol campeón de 2024.

La magia, la impronta personal, el uno contra uno y el atrevimiento de Jaime le dieron a Peñarol otro color en este segundo semestre de 2026.

Pero el fútbol uruguayo es experto en apagar talento, en hacer de la magia un espectáculo aburrido y predecible, y en absorber esencias.

Cuando un talento de esta clase llega a Uruguay, en lugar de contagiar y alegrar al entorno, se genera un efecto inverso: el diferente pase a jugar igual al resto. De atrevido a sumiso, de colorido a gris, de alegre a triste. De determinante a intrascendente.

Y en ese sentido, Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo desde hace unos cuantos partidos.

Liverpool, Progreso, Racing, Montevideo City Torque y Boston River así como antes Nacional en el clásico, limitaron a Jaime e hicieron de Peñarol un equipo inofensivo sin impronta personal y sin una individualidad que salve al colectivo.

Jesús Trindade, responsable directo de la derrota ante Liverpool

Luis Angulo, Jesús Trindade y Maximiliano Olivera Foto: Dante Fernández/Focouy

La apuesta y la insistencia de Aguirre por Jesús Trindade a lo largo del año tiene poco de lógico y mucho de confianza en el entrenador por un jugador que nunca se ha reencontrado con su versión 2021.

La expulsión que protagonizó contra Liverpool este domingo comprometió a Peñarol no solo en el partido sino en el campeonato.

Se hizo sacar una amarilla absurda por protestar lanzando una pelota como un principiante.

Y con amarilla a cuestas se barrió para cortar un ataque en zona media con el tiempo de adición ya consumido. Insólito e inexplicable.

Con 10 Peñarol se vio desbordado por Liverpool.

El error de Eric Remedi en el gol

Ramiro De Gregorio y Eric Remedi Foto: Dante Fernández/Focouy

Otro jugador que también bajó y que no repite lo bueno que hizo el año pasado y que ha entrado en una irregularidad importante es Eric Remedi.

En el gol, falló en el cálculo al intentar despejar un centro y Federico Martínez, con enorme clase, lo aprovechó para bajarla de pecho y fusilar a Washington Aguerre.

Matías Arezo también lució muy entreverado cada vez que tocó la pelota, sobre todo en el primer tiempo porque en el complemento prácticamente no la tocó.

Javier Cabrera colaboró en la marca, hace un gran esfuerzo por banda, pero a la hora de aportar en ataque no está. En el segundo tiempo Arezo le marcó un centro al primer palo y lo sacó al segundo errándole al objetivo en 20, 25 metros.

Las individualidades no hacen más que poner de manifiesto un colectivo que no sabe a lo que juega y que ya no responde a la impronta que el técnico quiere imprimirle -ser intenso, agresivo, compacto en defensa y voraz en ataque- porque carece de herramientas básicas para canalizar esas ideas.

Y así no solo se pierden partidos. Se pierden campeonatos.