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Peñarol le ganó en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional y se consagró bicampeón uruguayo en la categoría sub 16

Las carboneras repitieron el título logrado el año pasado y de esa manera, lo hicieron contra su eterno rival y en la última jugada, para volver a celebrar

18 de octubre de 2026 15:22 hs
Peñarol femenino volvió a coronarse campeón uruguayo en sub 16

Peñarol femenino volvió a coronarse campeón uruguayo en sub 16

FOTO: @FormativasCAP

Peñarol derrotó 3-2 a Nacional este domingo al mediodía y se consagró bicampeón uruguayo de fútbol femenino en la categoría sub 16 en un clásico que se disputó una vez más en el Complejo Rentistas.

Las dirigidas por Emiliano Carrizo fueron superiores a su rival, aunque lograron la victoria en la hora a través de Zoe Suárez de penal.

El festejo de las bicampeonas uruguayas con Peñarol

Peñarol formó con la siguiente oncena ante Nacional por la final del Campeonato Uruguayo.

La goleadora histórica de las formativas de Peñarol, Romina Acosta, fue quien anotó la apertura del marcador en el primer tiempo para que Peñarol comenzara ganando el clásico sobre Nacional por 1-0.

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Zoe Suárez de penal marcó el segundo y la primera parte terminó con las carboneras con victoria parcial 2-1.

Nacional consiguió el empate en un partido que se había tornado más parejo.

No obstante, en el final del mismo, otra vez apareció Zoe Suárez, quien nuevamente de penal estableció el 3-2 para la victoria y para que Peñarol lograra el bicampeonato uruguayo en fútbol femenino sub 16.

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