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Dibu Martínez fue dado de alta tras su operación de mandíbula, pero no llegará al partido ante Uruguay por la fecha FIFA de noviembre

El arquero de la selección argentina ya se encuentra en su domicilio luego de la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido

18 de octubre de 2026 11:54 hs
Emiliano Dibu Martínez desde el sanatorio en el que fue operado de su mandíbula

Emiliano "Dibu" Martínez desde el sanatorio en el que fue operado de su mandíbula

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con la selección albiceleste en el Mundial Qatar 2022 y reciente subcampeón mundial en la Copa del Mundo 2026, atravesó unas horas complejas en Inglaterra pero ya se encuentra en proceso de recuperación.

El golero sufrió una fractura de mandíbula tras haber sufrido un duro golpe este sábado por la mañana durante el encuentro en el que su equipo, Chelsea, se impuso como visitante frente a Everton por una nueva jornada de la Premier League.

Tras el incidente en el campo de juego, Martínez fue trasladado de urgencia a un sanatorio de la zona, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica para reparar la zona afectada.

Dibu Martínez fue dado de alta este domingo ante no llega a jugar ante Uruguay

Afortunadamente, la evolución posterior a la cirugía de Emiliano "Dibu" Martínez resultó favorable y en las primeras horas de este domingo el arquero recibió el alta médica para continuar con el reposo en su domicilio.

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Sin embargo, los plazos que demanda la rehabilitación de este tipo de intervenciones quirúrgicas condicionan su presencia en los próximos compromisos internacionales.

Debido a los días de recuperación que requiere la fractura, el golero no llegará a estar a disposición del cuerpo técnico de la selección argentina para el partido amistoso frente a Uruguay, programado para el próximo 13 de noviembre en Buenos Aires por la fecha FIFA.

Una baja sensible para el conjunto albiceleste, que deberá buscar alternativas bajo los tres palos para medirse ante el seleccionado de Diego Forlán.

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