El duro choque que sufrió el argentino Dibu Martínez que lo obligó a salir en camilla: mirá el video

El golero argentino Emiliano Dibu Martínez generó mucha preocupación al ser retirado en camilla en el partido entre Chelsea y Everton, por la séptima fecha de la Premier League, luego de sufrir un duro choque contra el defensor Jarrad Branthwaite.
El Dibu Martínez salió a cortar un centro peligroso y el defensor del Everton atacó el balón, lo que dio como resultado un duro golpe en el que el argentino se llevó la peor parte al ser impactado en el rostro, lo que lo dejó tendido varios minutos y que finalmente fue retirado en camilla, transmitiendo tranquilidad ya que estaba consciente.
Emiliano Dibu Martínez siendo atendido tras su golpe
AFP
La acción se produjo a los 65' del encuentro, cuando el Chelsea ganaba por la mínima en un partido que terminó con resultado 2-0 a favor del elenco de Xabi Alonso.
Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado, aunque son acciones que suelen realizarse por protocolo en la liga inglesa.