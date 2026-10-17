El duro choque que sufrió el argentino Dibu Martínez que lo obligó a salir en camilla: mirá el video

El golero argentino Emiliano Dibu Martínez generó mucha preocupación al ser retirado en camilla en el partido entre Chelsea y Everton, por la séptima fecha de la Premier League, luego de sufrir un duro choque contra el defensor Jarrad Branthwaite.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El Dibu Martínez salió a cortar un centro peligroso y el defensor del Everton atacó el balón, lo que dio como resultado un duro golpe en el que el argentino se llevó la peor parte al ser impactado en el rostro, lo que lo dejó tendido varios minutos y que finalmente fue retirado en camilla, transmitiendo tranquilidad ya que estaba consciente.

Emiliano Dibu Martínez siendo atendido tras su golpe AFP La acción se produjo a los 65' del encuentro, cuando el Chelsea ganaba por la mínima en un partido que terminó con resultado 2-0 a favor del elenco de Xabi Alonso.