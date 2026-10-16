Así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura, con Peñarol en visita a Liverpool y Nacional ante Deportivo Maldonado; mirá horarios, jueces y tablas

Nacional y Peñarol afrontarán en la undécima fecha del Torneo Clausura duras pruebas que deberán sortear para seguir luchando por un título que Montevideo City Torque no quiere dejar escapar.
A falta de 15 puntos para el final, los ciudadanos lideran la clasificación con 22 unidades y aventajan por una a Liverpool. El tricolor y el aurinegro tienen 20 unidades cada uno, al tiempo que Deportivo Maldonado acumula 18.
Tabla del Clausura y Tabla Anual:
Cerro vs Cerro Largo este viernes
Este viernes, la etapa se abrirá con un duelo entre Cerro y Cerro Largo que también será importante para el descenso.
Al igual que Montevideo Wanderers, Cerro suma allí 81 puntos, mientras que Cerro Largo tiene 82 y una derrota sumada a un triunfo del Bohemio en el juego ante Racing podría ponerlo en posición de descenso directo por primera vez en la temporada.
Los partidos del sábado
El sábado, Progreso recibirá a Juventud, Montevideo Wanderers visitará a Racing y Boston River se enfrentará a Defensor Sporting.
Albion vs Montevideo City Torque el domingo
El domingo a primera hora, Montevideo City Torque visitará a Albion con la misión de ganar para no depender de nadie.
Foto: Gledston Tavares/AFP
El equipo de Marcelo Méndez afrontará el duelo ante un equipo necesitado de puntos para respirar tranquilo en la Tabla del Descenso y lo hará golpeado por una dura derrota por 3-0 frente a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Ese mismo día, Danubio y Central Español se pondrán cara a cara en otro encuentro que pondrá en juego puntos vitales para el descenso, que tiene al local muy complicado y al visitante sabiendo que una victoria será vital para comenzar a sellar su permanencia en el círculo de privilegio.
Tabla del descenso:
Liverpool vs Peñarol y Nacional vs Deportivo Maldonado
Este domingo, Peñarol visitará a Liverpool en un juego de vital importancia para el futuro de ambos, ya que el ganador seguirá luchando hasta el final y el perdedor se alejará de la pelea.
Abel Hernández en el partido entre Peñarol y Progreso
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Lo mismo sucederá el lunes, cuando Nacional reciba a Deportivo Maldonado en un partido que mantendrá al vencedor en lo más alto y hará perder pisada a quien salga derrotado.
Más allá de esto, los dos equipos más grandes de Uruguay jugarán sus respectivos encuentros en momentos distintos: el tricolor está invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica y acumula cuatro triunfos al hilo, mientras que Peñarol sumó cinco de las últimas nueve unidades que puso en juego.
Partidos de la undécima fecha del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 16 de octubre
|19:00
|Cerro-Cerro Largo
|Tróccoli
|Javier Burgos
|Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen y Andrés Martínez
|
Antonio García y Santiago Motta
|Sábado 17
|10:00
|Progreso-Juventud
|Paladino
|Javier Feres
|Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Juan Cianni
|
Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
|Sábado 17
|13:00
|Racing-Wanderers
|Parque Roberto
|Gustavo Tejera
|Agustín Berisso, Amador De Prado y Lucas Andrade
|
Leodan González y Javier Irazoqui
|Sábado 17
|16:00
|Boston River-Defensor Sporting
|Campeones Olímpicos
|Bruno Sacarelo
|Héctor Bergalo, Juan Álvarez y Marcelo García
|
Christian Ferreyra y Marcelo Alonso
|Domingo 18
|10:00
|Albion-Montevideo City Torque
|Franzini
|Hernán Heras
|Martín Soppi, Sebastián Silvera y Federico Río
|
Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro
|Domingo 18
|15:00
|Danubio-Central Español
|Jardines
|Andrés Matonte
|Nicolás Tarán, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez
|
Andrés Cunha y Federico Modernell
|Domingo 18
|18:30
|Liverpool-Peñarol
|Parque Viera
|Esteban Ostojich
|Carlos Barreiro, Federico Piccardo y Felipe Vikonis
|
Diego Dunajec y Santiago Fernández
|Lunes 19
|20:00
|Nacional-Deportivo Maldonado
|Gran Parque Central
|Mathías De Armas
|Mathías Muniz, Pablo Llarena y Augusto Olmos
|
Jonathan Fuentes y Richard Trinidad