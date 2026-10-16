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Así se juega la fecha 11 del Torneo Clausura, con Peñarol en visita a Liverpool y Nacional ante Deportivo Maldonado; mirá horarios, jueces y tablas

La etapa se juega de viernes a lunes con partidos cruciales por el título y por el descenso; mirá días, horarios, canchas y jueces

16 de octubre de 2026 10:23 hs
Liga AUF Uruguaya 2026

Liga AUF Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional y Peñarol afrontarán en la undécima fecha del Torneo Clausura duras pruebas que deberán sortear para seguir luchando por un título que Montevideo City Torque no quiere dejar escapar.

A falta de 15 puntos para el final, los ciudadanos lideran la clasificación con 22 unidades y aventajan por una a Liverpool. El tricolor y el aurinegro tienen 20 unidades cada uno, al tiempo que Deportivo Maldonado acumula 18.

Tabla del Clausura y Tabla Anual:

Cerro vs Cerro Largo este viernes

Este viernes, la etapa se abrirá con un duelo entre Cerro y Cerro Largo que también será importante para el descenso.

Al igual que Montevideo Wanderers, Cerro suma allí 81 puntos, mientras que Cerro Largo tiene 82 y una derrota sumada a un triunfo del Bohemio en el juego ante Racing podría ponerlo en posición de descenso directo por primera vez en la temporada.

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Los partidos del sábado

El sábado, Progreso recibirá a Juventud, Montevideo Wanderers visitará a Racing y Boston River se enfrentará a Defensor Sporting.

Albion vs Montevideo City Torque el domingo

El domingo a primera hora, Montevideo City Torque visitará a Albion con la misión de ganar para no depender de nadie.

Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

El equipo de Marcelo Méndez afrontará el duelo ante un equipo necesitado de puntos para respirar tranquilo en la Tabla del Descenso y lo hará golpeado por una dura derrota por 3-0 frente a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ese mismo día, Danubio y Central Español se pondrán cara a cara en otro encuentro que pondrá en juego puntos vitales para el descenso, que tiene al local muy complicado y al visitante sabiendo que una victoria será vital para comenzar a sellar su permanencia en el círculo de privilegio.

Tabla del descenso:

Liverpool vs Peñarol y Nacional vs Deportivo Maldonado

Este domingo, Peñarol visitará a Liverpool en un juego de vital importancia para el futuro de ambos, ya que el ganador seguirá luchando hasta el final y el perdedor se alejará de la pelea.

Abel Hernández en el partido entre Peñarol y Progreso

Abel Hernández en el partido entre Peñarol y Progreso

Lo mismo sucederá el lunes, cuando Nacional reciba a Deportivo Maldonado en un partido que mantendrá al vencedor en lo más alto y hará perder pisada a quien salga derrotado.

Daniel Carreño

Daniel Carreño

Más allá de esto, los dos equipos más grandes de Uruguay jugarán sus respectivos encuentros en momentos distintos: el tricolor está invicto desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica y acumula cuatro triunfos al hilo, mientras que Peñarol sumó cinco de las últimas nueve unidades que puso en juego.

Partidos de la undécima fecha del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 16 de octubre 19:00 Cerro-Cerro Largo Tróccoli Javier Burgos Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen y Andrés Martínez

Antonio García y Santiago Motta
Sábado 17 10:00 Progreso-Juventud Paladino Javier Feres Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Juan Cianni

Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Sábado 17 13:00 Racing-Wanderers Parque Roberto Gustavo Tejera Agustín Berisso, Amador De Prado y Lucas Andrade

Leodan González y Javier Irazoqui
Sábado 17 16:00 Boston River-Defensor Sporting Campeones Olímpicos Bruno Sacarelo Héctor Bergalo, Juan Álvarez y Marcelo García

Christian Ferreyra y Marcelo Alonso
Domingo 18 10:00 Albion-Montevideo City Torque Franzini Hernán Heras Martín Soppi, Sebastián Silvera y Federico Río

Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro
Domingo 18 15:00 Danubio-Central Español Jardines Andrés Matonte Nicolás Tarán, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez

Andrés Cunha y Federico Modernell
Domingo 18 18:30 Liverpool-Peñarol Parque Viera Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Federico Piccardo y Felipe Vikonis

Diego Dunajec y Santiago Fernández
Lunes 19 20:00 Nacional-Deportivo Maldonado Gran Parque Central Mathías De Armas Mathías Muniz, Pablo Llarena y Augusto Olmos

Jonathan Fuentes y Richard Trinidad

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