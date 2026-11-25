Boca Juniors afronta los octavos de final del Torneo Clausura argentino frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera , luego de la consagración de la Copa Sudamericana el pasado sábado frente a Atlético Mineiro, y el uruguayo Miguel Merentiel será titular esta noche en el cuadro xeneize.

Desde las 21:00 horas, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibe a La Lepra Mendocina en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que espera al ganador Gimnasia y Esgrima de La Plata, y la idea del entrenador es no rotar mucho el equipo y poner mayoría de titulares pese la seguidilla de partidos.

La intención del entrenador es poner lo mejor que tenga a disposición, sin asumir riesgos innecesarios: el que llega al límite físicamente, no juega . Por eso el cuerpo técnico evaluará a todos sus dirigidos y se tomará hasta último momento para decidir si introduce cambios con respecto al equipo que le ganó 2-0 a Atlético Mineiro.

Uno de los casos que más atención requiere es el de Leandro Paredes . El capitán sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final, debió ser reemplazado y posteriormente se descompensó durante una entrevista , por lo que fue trasladado a una clínica para realizarse estudios. Los resultados fueron satisfactorios y este lunes realizó los trabajos regenerativos sin inconvenientes.

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Boca Juniors, ya campeón de la tabla anual y de la Copa Sudamericana, se encuentra en octavos de final del Torneo Clausura, el próximo 2/12 jugará la final de la Copa Argentina y tiene pautado la Supercopa Internacional.

No obstante, en caso de ganar el Torneo Clausura le daría la posibilidad de también competir por el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, cuadro campeón del Torneo Apertura del primer semestre, y si se impone ante Platense en la Copa Argentina clasificaría a la Supercopa Argentina (enfrentaría al ganador del Trofeo de Campeones) y a la Recopa de Campeones, un triangular junto con Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

La formación de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia dónde verlo en vivo?

El partido comenzará a las 21:00 horas en La Bombonera y se podrá ver a través de Disney+ Premium.