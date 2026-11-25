Federico Valverde , centrocampista uruguayo del Real Madrid , reconoció después de ganar 3-1 al PSV Eindhoven por Liga de Campeones que su equipo debe aumentar la intensidad desde el inicio de los partidos y destacó la capacidad de reacción del conjunto dirigido por José Mourinho para remontar el tanto inicial del cuadro neerlandés.

"La segunda parte fue increíble. Así es como tenemos que salir desde el primer minuto . Jugamos ante un buen equipo. Tenían paciencia. Cuando íbamos a presionar, jugaban tranquilos. Se notó. Cuando sales con menos intensidad, en esta competición se nota", declaró en Movistar Plus+ el volante que fue muy elogiado por su actuación .

Valverde aseguró que los jugadores son conscientes de las exigencias de Mourinho y recordó que el Real Madrid atravesó dificultades similares el pasado sábado frente al Celta de Vigo, cuando también tuvo que remontar.

"Hay que poner mucho más, poner esa intensidad. Hay que mejorar y crecer. Nos pasó lo mismo contra el Celta de Vigo, un gran equipo que sabe jugar con el balón. Hoy nos pasó lo mismo y supimos reaccionar ", explicó.

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Asimismo, destacó la importancia de la entrada de Jude Bellingham después del descanso para mejorar la circulación de la pelota y superar la presión del PSV.

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"Nos costaba mucho tener el balón detrás de sus medios. Creo que cuando Jude entró nos dio esa tranquilidad a la hora de aguantar la pelota. Nosotros pudimos tocar mucho mejor y esto es mérito de todo el equipo", manifestó.

Elogios a Vinícius

El internacional uruguayo también celebró la recuperación de la mejor versión de Vinícius Júnior, del que destacó su actuación pese a que no consiguió marcar.

"Es una alegría tremenda que Vinícius haya jugado como jugó. Ha venido de muchos partidos en los que no dio su mejor versión. Hoy volvió. Como compañero y amigo, estoy muy feliz con él", afirmó.

Valverde y el lateral derecho

Por último, Valverde reconoció que disfruta de su posición como lateral derecho, en la que cada vez se encuentra más cómodo gracias a la confianza que recibe de Mourinho y de sus compañeros.

"Me divierto, la verdad. Estoy sacando el mayor fruto posible. Siempre me siento mucho mejor cuando el míster, el cuerpo técnico y los compañeros me dan esa confianza. A seguir mejorando y creciendo en esa posición", concluyó.

EFE