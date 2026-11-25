El Bayern Munich afirmó que mantuvo un "intercambio constructivo" con la agencia que representa a su futbolista Jamal Musiala , en medio de la polémica por el tratamiento de la enfermedad neurológica que le detectaron el año pasado, y aseguró que "la salud del jugador está por encima de todo para ambas partes".

En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala había sufrido dos mareos en el transcurso de dos partidos . Tras el segundo, en Heidenheim , había revelado que padecía una "disfunción neurológica" que puede provocar "episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables" y que no representan "ningún riesgo adicional para la salud".

El Bayern, al tanto de la situación desde "hace ya algún tiempo" , según el entrenador Vincent Kompany , había explicado que estas dos "ausencias" se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico.

En los últimos días distintos directivos del Bayern como Jan-Christian Dreesen, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge expresaron sus dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel.

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El drama de Jamal Musiala no tiene fin: la joya de Bayern Munich sufrió un nuevo "episodio de ausencia" y hay polémica por críticas de directivos del club

"Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", expresó Rummenigge, que barajó la posibilidad de bajar el alto salario del deportista.

Estas declaraciones le valieron las críticas del sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO), que marcó en un comunicado publicado este martes que "un club de la categoría del Bayern debería actuar con mayor criterio", y afirmó que el equipo alemán "tiene el deber de proteger el bienestar de Musiala".

Este miércoles, en la previa de su partido ante el Lille por la Champions League, el Munich salió a afirmar en un nuevo comunicado que ayer sus autoridades mantuvieron una "conversación constructiva" con la agencia 11WINS, que representa a Musiala, y remarcó que el futbolista aleman "recibe en su camino de regreso el pleno apoyo".

Además, aclararon que el jugador "fue examinado por primera vez por síntomas similares a ausencias el 22 de abril de 2025", luego de "la primera aparición de los síntomas neurológicos".

Finalmente, el club teutón afirmó que acordó continuar las conversaciones con la agencia de Musiala "de manera asociativa y confidencial".