La Intendencia de Montevideo (IM) habilitó a partir de este miércoles 25 de noviembre un nuevo canal de denuncias para los usuarios de plataformas de transporte de pasajeros , como Uber y Cabify , que detecten irregularidades en los servicios contratados.

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La medida busca reforzar los mecanismos de fiscalización ante las denuncias recibidas por la comuna sobre vehículos que prestan servicios con documentación falsa o que fueron registrados en las aplicaciones con documentación de taxis, pero operan con autos particulares.

Desde setiembre, cuando la intendencia intensificó los controles en la calle, los inspectores de tránsito aplicaron 29 multas con retiro de matrículas , a las que se sumaron otras 63 sanciones derivadas de investigaciones administrativas de oficio.

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Estas últimas surgieron del cruzamiento de los datos de las liquidaciones reportadas por las plataformas por concepto del pago del canon a la IM con las bases de datos de permisarios, vehículos, conductores y taxis que tiene la comuna.

En paralelo, el Departamento de Movilidad mantuvo una serie de reuniones con las empresas responsables de las aplicaciones para solicitarles mecanismos que impidan este tipo de prácticas.

Cómo denunciar un viaje irregular de Uber o Cabify en Montevideo

A partir de este miércoles, los pasajeros podrán denunciar irregularidades mediante un mensaje de WhatsApp al 099 019 500, en el que deberán escribir la frase “viaje seguro” y proporcionar los detalles de la situación.

La intendencia advirtió que cualquier diferencia entre los datos del viaje anunciado por la plataforma y el servicio efectivamente prestado, como un cambio de matrícula, modelo de vehículo o conductor, puede representar un riesgo para el pasajero, que incluso podría viajar sin la cobertura de seguro correspondiente.

“Si los datos del vehículo o del conductor no coinciden con los informados por la aplicación, se recomienda no abordar el vehículo”, señaló la comuna.

El nuevo canal de WhatsApp estará destinado exclusivamente a denunciar este tipo de irregularidades. Los reclamos vinculados con las tarifas o la atención deberán gestionarse directamente ante las plataformas.

Las recomendaciones de la IM para los usuarios de aplicaciones de transporte

La Intendencia de Montevideo difundió una serie de recomendaciones para quienes contraten viajes a través de aplicaciones:

Verificar antes de subir al vehículo que la matrícula, el modelo del auto y la fotografía del conductor coincidan con los datos que aparecen en la aplicación.

No abordar el vehículo si alguno de los datos no coincide con los informados por la plataforma.

Realizar una captura de pantalla de los datos del viaje asignado antes de cancelarlo, para facilitar las posteriores tareas de fiscalización.

En caso de haber realizado el viaje pese a las irregularidades, guardar capturas de pantalla de las conversaciones con el conductor y, en la medida de lo posible, fotografiar la matrícula del vehículo.

Multas, suspensión de permisos e inhabilitación: cuáles son las sanciones

La normativa departamental establece distintas sanciones para los permisarios y las plataformas electrónicas que incurran en irregularidades en el transporte oneroso de pasajeros.

Cuando el permisario incumpla alguna de las obligaciones previstas en la normativa o preste el servicio con un conductor que no esté habilitado, podrá recibir las siguientes sanciones:

Multa de cinco Unidades Reajustables (UR).

Suspensión del permiso por hasta 90 días.

Revocación del permiso.

En tanto, cuando el conductor o el vehículo no estén registrados ante la Intendencia de Montevideo, la comuna intimará a la plataforma a dar de baja inmediatamente la cuenta en la aplicación.

En estos casos, las empresas podrán recibir multas de 40 UR, suspensiones de hasta dos años o la inhabilitación definitiva de la plataforma.

Si se constata la adulteración de la documentación presentada para registrarse en la aplicación, la intendencia realizará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

La normativa también establece que las multas se incrementarán ante la reiteración de las infracciones y que las sanciones podrán acumularse en función de la gravedad de los hechos, las circunstancias y los antecedentes del infractor.