La Junta Departamental de Montevideo debatirá este jueves la prohibición de que los taxis puedan utilizar aplicaciones con tarifa dinámica como Uber y Cabify . El proyecto de decreto, impulsado por el Frente Amplio (FA) , responde a la inquietud expresada por la Gremial Única del Taxi (Cpatu) , que había expresado al legislativo departamental la inquietud de que apps de autos particulares procesen y adjudiquen viajes al servicio de taxímetro.

El proyecto se aprobó el pasado viernes en la Comisión de Movilidad Urbana , luego que el edil del FA Gonzalo Sánchez solicitara que se tratara de forma grave y urgente. Este jueves se tratará en el plenario, donde se espera su aprobación, con el respaldo de los 17 votos del Frente Amplio .

Consultado por El Observador, el edil del Partido Nacional (PN) Rafael Seijas dijo que su bancada resolverá el jueves qué votará en el plenario, ya que hay posiciones contrapuestas en la interna.

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“Dentro del Partido Nacional, ante la realidad de que el Frente Amplio con sus votos aprueba, estamos buscando mejorar la redacción y establecer medidas paliativas para que no haya afectación al usuario”, dijo el edil del Espacio 40.

Seijas indicó que la problemática detrás de cómo está dispuesto el proyecto de decreto es que “un 30% de los vehículos que trabajan en apps son taxis” y que “si de la nada se sacan esos vehículos, se dinamita la movilidad”, ya que “no va a haber vehículos y la (tarifa) dinámica va a estar constantemente aplicándose”.

Para subsanar esa inmediatez de la medida, el PN —respaldado por el edil del Partido Colorado (PC), Federico Paganini— propuso en comisión una modificación que estipulaba que la medida comenzaría a ser efectiva el 1º de marzo de 2027, para dar tiempo a la Intendencia de Montevideo (IM) de que libere más cupos para que vehículos particulares puedan prestar el servicio en Uber y Cabify, otra propuesta que plantearán el jueves en el plenario. Sin embargo, el FA rechazó esta propuesta, pero acordaron ambas bancadas que el plazo inicie el próximo 1º de enero.

Tanto Seijas como Sánchez sostuvieron que esto da un margen para que la prohibición se haga efectiva en diciembre, mes “complicado” y “de zafra” para el transporte, sino que entre en vigencia durante la disminución de la demanda esperable en enero y febrero.

“Nosotros estamos buscando que la decisión no implique dinamitar el sistema”, dijo Seijas.

El proyecto, sus detractores y la búsqueda de más permisos

Sánchez dijo a El Observador que el decreto prohíbe que estén en aplicaciones como Uber y Cabify, que funcionan con tarifa dinámica y precios por encima de la tarifa base del taxímetro, pero que habilita a que los taxistas tengan un app propia que se ajuste a esos precios regulados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según señaló el edil del MPP, Uber señaló ante la comisión que creó Uber Taxi para “generar mayores ingresos a los trabajadores” y apuntó: “Entendemos que surgió para birlar la tarifa del taxi, para no respetar eso. Entendemos que no pueden convivir las dos modalidades”.

El curul dijo que el proyecto busca subsanar esa situación y a su vez, generar más tranquilidad a los usuarios de aplicaciones, ya que, una vez aprobado, a “los que pidan Uber les va a llegar un Uber”, ya que “cuando llega un taxi, no es el auto que estaban pidiendo”.

Seijas por su parte, señaló que ve bien lo que observa como el fondo del proyecto: “La idea de evitar esa situación de que a veces te mandan un taxi en lugar de un Uber y te cobran como si fuera un Uber y no un taxi. En teoría es esto lo que se quiere regular”.

Advirtió el curul nacionalista que de igual forma hay que tener cuidado con cómo se expresa la medida en el texto y que, pese a que saben que el FA tiene los votos para aprobarlo, presentarán modificaciones.

Por eso mismo, el edil dijo que buscan que la Intendencia amplíe los cupos para que vehículos particulares utilicen Uber y Cabify. Indicó que hoy hay 1.800 permisos —que no incluyen los entre 500 y 1000 taxis que utilizan estas aplicaciones— y que su sector pedirá que la comuna aumente entre 500 y 700 el número de cupos. “Y que esos cupos sean entregados de forma rápida”, añadió Seijas, señalando que su intención es, cuidar al usuario.

“El compromiso político de este tema (el proyecto de decreto) lo asumió el FA. Ellos nos dicen que la IM está dispuesta a compensar, pero no se comprometen en tiempos que tienen que ser compromisos de la administración. El daño para el usuario lo ocasionás en forma inmediata”, sostuvo

El colorado Paganini se mostró contrario al proyecto y expresó en sus redes sociales su oposición. “Un decreto que va a complicar aun mas la movilidad en Montevideo. La gente va a tener menos opciones para trasladarse y va a sufrir un aumento de tarifa abrupto en los viajes de aplicaciones. En el transporte, se sigue gobernando para los mismos de siempre”, expresó Paganini, que zanjó diciendo: “No lo acompañamos en comisión y no lo vamos a acompañar en el plenario”.

Un decreto que va a complicar aun mas la movilidad en Montevideo.

La gente va a tener menos opciones para trasladarse y va a sufrir un aumento de tarifa abrupto en los viajes de aplicaciones.

En el transporte, se sigue gobernando para los mismos de siempre.

No lo acompañamos en… https://t.co/a3KQTC72zI — Federico Paganini (@FdePaganini) November 24, 2026

En una postura similar, el edil blanco Joaquín Campos, de la lista 22, criticó que “en lugar de fiscalizar el cumplimiento de la normativa existente, se restringe y limita la libertad con nuevos impedimentos y más sanciones”

“El perjudicado? Siempre el mismo, el ciudadano… No apoyamos el proyecto en Comisión y no lo apoyaremos en el pleno”, expresó en X el curul nacionalista.

Siempre lo mismo. En lugar de fiscalizar el cumplimiento de la normativa existente, se restringe y limita la libertad con nuevos impedimentos y más sanciones.



El perjudicado? Siempre el mismo, el ciudadano…



No apoyamos el proyecto en Comisión y no lo apoyaremos en el pleno. https://t.co/zAHuqi7kYq — Joaco (@JoacoCampos1899) November 24, 2026

Campos dijo a El Observador que propuso a la comisión que se estudiara más el tema, que se aborde de forma integral y que “no sea un parche que por solucionar un aspecto termine debilitando (el sistema) o generando otros problemas”. El edil comentó que su postura no fue recibida y que entiende que el proyecto saldrá son cambios en el texto. Se mostró afín a “fiscalizar” las situaciones denunciadas en relación a los taxis, pero no a “prohibir” su participación en las apps.

La advertencia de Cabify: "Vulnera la normativa"

Ante el avance del proyecto, la plataforma de movilidad Cabify remitió un comunicado a El Observador expresando su profunda preocupación. La empresa advierte que la iniciativa "vulneraría la normativa nacional vigente" y dejaría a "miles de taxistas" sin la posibilidad de acceder a una mayor demanda y mejores ingresos.

Para Cabify, esta prohibición limita gravemente la libertad de elección de los pasajeros e ignora a los taxistas que no se sienten directamente representados por los intereses de Cpatu.

La compañía recordó un antecedente clave: la reciente resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que dictaminó que "son ilegales las exigencias de exclusividad impuestas por la gremial del taxi".

"La norma que se proyecta aprobar carece de fundamento y procura beneficiar solamente a un operador dentro del mercado de transporte", subraya el texto.

Finalmente, la plataforma reafirmó su compromiso con una regulación que promueva la libre competencia y adelantó que sus equipos jurídicos ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes, tanto previas al debate legislativo como ante una eventual aprobación del decreto. En este sentido, detallaron que ya presentaron una nota ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.