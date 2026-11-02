Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
lluvia moderada
Martes:
Mín  18°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Video: así fue el choque entre un taxi que cruzó con roja y un ómnibus que terminó incrustado contra un colegio en Cordón

El siniestro ocurrió el sábado por la mañana en la esquina de Colonia y Minas

2 de noviembre de 2026 8:17 hs
Un ómnibus y un taxi impactaron en Colonia y Minas

Un ómnibus y un taxi impactaron en Colonia y Minas

Cuenta de Instagram Madeenuruguay

El siniestro se produjo próximo a las 8:00, cuando un ómnibus embistió a un taxi que circulaba sin pasajeros. Como consecuencia del impacto, el ómnibus terminó contra el predio del Colegio José Pedro Varela, ubicado en esa esquina, mientras que el taxi quedó detenido en medio de la intersección.

Según informó Montevideo Portal, entre los lesionados se encuentran el conductor del ómnibus, nueve pasajeros y el taxista, aunque el medio tituló inicialmente que hubo nueve heridos.

Más noticias

Ómnibus se incrustó en un colegio en el Cordón tras chocar con un taxi: hay once heridos

No habrá clases en las escuelas por ATD de noviembre: cuándo será el último encuentro docente de 2026 en Uruguay

Qué muestra el video del choque entre el ómnibus y el taxi en Cordón

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad y divulgadas por la usuaria Matilde Ofelia en Instagram muestran que el conductor del taxi cruzó la intersección cuando el semáforo estaba en rojo, mientras que el ómnibus circulaba por la calle perpendicular.

De acuerdo con el registro, el semáforo ya había cambiado a rojo cuando el taxi se encontraba aproximadamente a mitad de cuadra. Sin embargo, el conductor continuó su marcha sin reducir la velocidad.

View this post on Instagram

Al advertir la presencia del taxi, el chofer del ómnibus intentó realizar una maniobra hacia la derecha para evitar la colisión, pero no logró impedir el impacto.

Las autoridades continuarán con las pericias para determinar las circunstancias del siniestro y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

A cuatro meses de su salida de Boca Juniors, Edinson Cavani suena en un grande de Sudamérica

Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

A dos semanas del clásico Argentina vs Uruguay, Federico Valverde está lesionado, no juega hoy con Real Madrid y Diego Forlán lo sigue de cerca

Temas

taxi ómnibus choque video

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos