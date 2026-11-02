Video: así fue el choque entre un taxi que cruzó con roja y un ómnibus que terminó incrustado contra un colegio en Cordón

Un video de una cámara de seguridad permitió reconstruir cómo ocurrió el accidente de tránsito entre un ómnibus de Cutcsa y un taxi en la esquina de Colonia y Minas , en el barrio Cordón de Montevideo, durante la mañana del sábado 31 de octubre.

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El siniestro se produjo próximo a las 8:00, cuando un ómnibus embistió a un taxi que circulaba sin pasajeros. Como consecuencia del impacto, el ómnibus terminó contra el predio del Colegio José Pedro Varela, ubicado en esa esquina, mientras que el taxi quedó detenido en medio de la intersección.

Según informó Montevideo Portal, entre los lesionados se encuentran el conductor del ómnibus, nueve pasajeros y el taxista, aunque el medio tituló inicialmente que hubo nueve heridos.

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Las imágenes captadas por una cámara de seguridad y divulgadas por la usuaria Matilde Ofelia en Instagram muestran que el conductor del taxi cruzó la intersección cuando el semáforo estaba en rojo, mientras que el ómnibus circulaba por la calle perpendicular.

De acuerdo con el registro, el semáforo ya había cambiado a rojo cuando el taxi se encontraba aproximadamente a mitad de cuadra. Sin embargo, el conductor continuó su marcha sin reducir la velocidad.

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Al advertir la presencia del taxi, el chofer del ómnibus intentó realizar una maniobra hacia la derecha para evitar la colisión, pero no logró impedir el impacto.

Las autoridades continuarán con las pericias para determinar las circunstancias del siniestro y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.