El festejo a lo Halloween del uruguayo Miguel Merentiel tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el superclásico del fútbol argentino; mirá el video

Boca Juniors ganó el domingo el superclásico del fútbol argentino 1-0 a un descontrolado River Plate que terminó el choque con nueve jugadores y el uruguayo Miguel Merentiel , junto a sus compañeros, lo celebraron a lo grande.

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Tras el partido, los futbolistas dieron rienda suelta a la celebración en el vestuario y el atacante celeste, que fue titular, se puso una máscara de Chucky, el muñeco diabólico, en el marco de las celebraciones de Halloween.

El festejo de Miguel Merentiel tras ganar el clásico con Boca Juniors

Merentiel, que está reservado por Diego Forlán para la Fecha FIFA de noviembre, encabezó el ataque de Boca, donde también fue titular el uruguayo Leandro Lozano . En River Plate, Mauro Arambarri fue suplente y no ingresó.

YA TODOS SABEN QUE LA BOCA ESTÁ DE JODAAAAA pic.twitter.com/OsW5ENtGda

El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, válido por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura y que se jugó en La Bombonera ante unos 50.000 espectadores.

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River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9') y Gonzalo Montiel (79').

Con esta victoria, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual.

River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B pero retrocede al octavo escalón en la Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027.

Así formaron los equipos:

Boca: Álvaro Montero – Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (Ayrton Costa, 46), Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado - Leonel Flores (Alan Velasco, 62), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 76) y Sebastián Villa (Carlos Palacios, 88). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán – Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña – Tobías Andrada (Juan Cruz Meza, 71), Lucas Silva (Lautaro Pereyra, 46), Tomás Galván (Giovanni González, 85), Thiago Almada (Sebastián Driussi, 71) – Ángel Correa y Lucas Beltrán (Lautaro Rivero, 13). DT: Leonardo Ponzio.