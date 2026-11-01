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Boca Juniors 1-0 River Plate por la Liga Profesional de Fútbol: en un clásico muy caliente, el xeneize consolida su sueño en el torneo

Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena fueron superiores, mientras que su rival terminó con dos hombres de menos

1 de noviembre de 2026 17:07 hs
Lautaro Di Lollo celebra su gol para Boca Juniors ante River Plate junto a Miguel Merentiel y a Lautaro Blanco

Lautaro Di Lollo celebra su gol para Boca Juniors ante River Plate junto a Miguel Merentiel y a Lautaro Blanco

FOTO: AFP

Boca Juniors le ganó 1-0 este domingo a River Plate en el clásico del fútbol argentino por la antepenúltima fecha de la Liga Profesional del Fútbol de ese país en un partido muy caliente que se jugó en La Bombonera.

Aquí los detalles del partido:

El partido

El encuentro comenzó siendo parejo y sin acciones para ambos en los primeros minutos.

Pero a los 7 minutos, Martínez Quarta bajó a Miguel Merentiel y el VAR llevó a que expulsaran al hombre de River Plate.

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A los 27 minutos, llegó un córner desde la derecha de Villa, y Di Lollo ganó en el área de River para poner a Boca 1-0 arriba.

El xeneize tuvo el segundo a los 30', pero el centro de Villa esta vez fue conjurado por Rivero que la sacó justito al córner.

En el inicio del segundo tiempo, Boca siguió siendo más.

Villa ganó un contragolpe a los 59 minutos tras un error de Nicolás Otamendi, y al lado suyo iba solo Miguel Merentiel, pero prefirió patear y la pelota se fue afuera, perdiéndose el segundo.

Se salvó Leandro Paredes de la segunda amarilla cuando iban 73 minutos y Otamendi le fue con todo al árbitro, quien no le hizo caso.

Sobre los 75', ingresó Enner Valencia por el uruguayo Merentiel y enseguida fue amonestado.

River se quedó con nueve jugadores tras la roja a Montiel sobre Blanco a los 39 minutos.

A los 84', entró el uruguayo Giovanni González en los millonarios.

De esa manera, River no pudo cambiar la historia y Boca sigue pensando en el torneo.

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