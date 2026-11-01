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Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas para Montevideo y otros cinco departamentos

La advertencia meteorológica comenzó a regir a las 13:55 de este domingo y será actualizada a las 17:00. Abarca localidades de seis departamentos, entre ellos Montevideo y Canelones

1 de noviembre de 2026 15:41 hs
Inumet emitió una alerta amarilla

Inumet emitió una alerta amarilla

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para este domingo 1° de noviembre, que comprende a localidades de seis departamentos del país.

La nueva advertencia comenzó a regir a las 15:30 y será actualizada a las 18:00, según informó el organismo. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

Inumet indicó que las tormentas podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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Qué localidades están bajo alerta amarilla

Canelones: todo el departamento.

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza y Mendoza Chico.

Lavalleja: Estación Solís y Solís de Mataojo.

Maldonado: Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

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