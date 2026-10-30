Lluvias y tormentas este fin de semana y lunes feriado: qué pronostican Inumet y tres meteorólogos uruguayos

El último fin de semana de octubre y el comienzo de noviembre estarán marcados por lluvias, tormentas, mejoras temporarias y un ascenso de las temperaturas , según los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) y los meteorólogos Guillermo Ramis, Mario Bidegain y Nubel Cisneros.

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Aunque existen algunas diferencias sobre los momentos en que se esperan las precipitaciones, los pronósticos coinciden en que el viernes 30 será una jornada inestable, el sábado mejorarán las condiciones y el domingo volverán las lluvias , principalmente hacia la tarde y la noche.

En diálogo con Informativo Sarandí, Ramis advirtió que las precipitaciones continuarán durante este viernes, pese a las mejoras que ya se registraban en algunas zonas del país. "Pero va a seguir lloviendo eh...", señaló el meteorólogo, quien agregó: " No echen campanas al vuelo" .

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Inumet prevé una jornada con cielo nuboso y cubierto en todo el territorio, con precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente en el suroeste y centro-sur del país.

Continúan las precipitaciones aisladas Mirá el pronóstico de INUMET para el fin de semana. pic.twitter.com/C3KcCBhmnC — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 29, 2026

Ramis fue categórico al anticipar las condiciones para las próximas horas: "Y en la tarde hay tormenta", afirmó en Informativo Sarandí, al ser consultado sobre el pronóstico para Montevideo y otras zonas del sur del país.

Por su parte, Nubel Cisneros, en Subrayado (Canal 10), pronosticó lluvias, lloviznas y tormentas aisladas desde la mañana, con mejoras parciales durante la tarde.

Para Montevideo, Ramis espera una temperatura máxima de 18 °C, mientras que Bidegain, a partir del modelo de Meteoblue, prevé 17 °C. Cisneros anticipa 20 °C para el área metropolitana y hasta 28 °C en el norte.

Sábado 31 de octubre: mejora gradual y ascenso de temperatura

El sábado comenzará con condiciones todavía inestables. Según Inumet, se esperan precipitaciones escasas y aisladas en todo el territorio, alternando con mejoras temporarias.

Ramis también pronostica chaparrones durante la mañana, aunque aclaró que no se tratará de precipitaciones significativas.

"No es una lluvia súper importante, pero hay chaparrones", explicó al ser consultado sobre las condiciones para quienes tienen previsto realizar actividades al aire libre durante el fin de semana.

Cisneros prevé una mejora gradual desde el suroeste, con temperaturas máximas de 29 °C en el norte, 25 °C en el sur y 22 °C en Montevideo.

Bidegain, en tanto, anticipa buen tiempo para el sábado en la capital, con una máxima de 21 °C.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de VIE30oct a JUE05nov. Se esperan lluvias y tormentas el VIE30. Las temp. máximas 17°, 21°, 23° y 23°C de VIE30 a LUN02nov. Buen tiempo para SAB31 y DOM01 desmejora a la noche y madrugada LUN02. Buen tiempo de MAR03 a JUE05nov pic.twitter.com/yJB9SzsBGo — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 30, 2026

Domingo 1° de noviembre: vuelve la lluvia hacia la tarde y noche

El domingo comenzará con mejores condiciones, pero el tiempo volverá a desmejorar durante la segunda mitad de la jornada.

Inumet prevé que las lluvias y tormentas comiencen por el litoral oeste durante la tarde y se extiendan progresivamente hacia el resto del territorio.

Ramis coincide en que habrá chaparrones hacia el final del día. "El domingo a la tardecita y noche, chaparrones también. Después el lunes de mañana, temprano. Y el martes en la tarde", detalló sobre la sucesión de precipitaciones prevista para los próximos días.

Bidegain también anticipa una desmejora nocturna que podría extenderse hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre, feriado por el Día de los Difuntos.

Cisneros pronostica una jornada templada a cálida, con máximas de 28 °C en el norte, 25 °C en el sur y 23 °C en Montevideo, antes del regreso de la inestabilidad durante la noche.

Qué pasará con el tiempo el lunes feriado y el resto de la semana

Para el lunes 2 de noviembre, Ramis prevé una mínima de 16 °C y una máxima de 23 °C, con chaparrones durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El martes podrían registrarse nuevas precipitaciones durante la tarde, mientras que desde el miércoles las condiciones comenzarían a estabilizarse, con más presencia de sol.

Al repasar el pronóstico extendido, Ramis anticipó para el miércoles una jornada con cielo "algo nuboso, bastante sol" y para el jueves tiempo "soleado".

"Y toda la semana después está soleada. Ese es el panorama", concluyó el meteorólogo.

Bidegain también anticipa buen tiempo en Montevideo entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre.