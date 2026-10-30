Dos militares murieron durante un curso de buzo táctico en el río Uruguay: buscan a un tercero y hay otro en CTI

Dos militares murieron, uno permanece desaparecido y otro se encuentra internado en CTI tras un incidente ocurrido en aguas del río Uruguay, en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó la Armada Nacional, el hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando efectivos que participaban del Curso de Buzo Táctico , impartido por el Batallón de Infantería N.º 9 de esa ciudad, protagonizaron un incidente cuyas circunstancias aún no fueron detalladas.

La Prefectura del Puerto de Fray Bentos recibió una alerta del servicio de emergencias 911 sobre las 21:58, que advertía de la presunta desaparición de varias personas en el río Uruguay.

"Total desacato", amenazas de influencias y una detención: la versión de los policías detenidos y sus antecedentes por abuso de autoridad

Feriado del 2 de noviembre: qué servicios de la IM estarán abiertos, cuáles tendrán horarios especiales y cuáles estarán cerrados

Ante la situación, la Armada desplegó las embarcaciones PNN 570 y PNN 215 para iniciar las tareas de búsqueda y rescate en la zona.

Durante el operativo fueron localizados y recuperados los cuerpos de dos efectivos militares, mientras que un tercero continúa desaparecido.

Además, otro militar fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado en CTI.

La Armada Nacional informó que el operativo de búsqueda continúa este viernes, con unidades desplegadas en la zona y en coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), con el objetivo de localizar al efectivo desaparecido.