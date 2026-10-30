Dos militares murieron durante un curso de buzo táctico en el río Uruguay: buscan a un tercero y hay otro en CTI

Dos militares murieron, uno permanece desaparecido y otro se encuentra internado en CTI tras un incidente ocurrido en aguas del río Uruguay, en las inmediaciones del muelle Anglo, en Fray Bentos.
Según informó la Armada Nacional, el hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando efectivos que participaban del Curso de Buzo Táctico, impartido por el Batallón de Infantería N.º 9 de esa ciudad, protagonizaron un incidente cuyas circunstancias aún no fueron detalladas.
La Prefectura del Puerto de Fray Bentos recibió una alerta del servicio de emergencias 911 sobre las 21:58, que advertía de la presunta desaparición de varias personas en el río Uruguay.
Ante la situación, la Armada desplegó las embarcaciones PNN 570 y PNN 215 para iniciar las tareas de búsqueda y rescate en la zona.
Durante el operativo fueron localizados y recuperados los cuerpos de dos efectivos militares, mientras que un tercero continúa desaparecido.
Además, otro militar fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado en CTI.
La Armada Nacional informó que el operativo de búsqueda continúa este viernes, con unidades desplegadas en la zona y en coordinación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), con el objetivo de localizar al efectivo desaparecido.