ANV ofrece 30 viviendas en Montevideo con cuotas desde $ 6.000: cuáles son los requisitos y cómo inscribirse

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrirá el 3 de noviembre un llamado para la compra de 30 viviendas reacondicionadas en Montevideo , con cuotas desde aproximadamente $ 6.000 mensuales y financiación de hasta el 99% del valor del inmueble.

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Las viviendas están distribuidas entre Casavalle (11), Malvín Norte (8), Tres Ombúes (10) y Santiago Vázquez (1) . Hay unidades de uno, dos y tres dormitorios , con superficies de entre 25 y 66 metros cuadrados.

Las cuotas más económicas comienzan en $ 5.926 para viviendas de un dormitorio en Casavalle, mientras que en Tres Ombúes hay unidades de dos dormitorios desde $ 6.585 y en Malvín Norte desde $ 7.525.

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Para postularse, los interesados deberán ser mayores de edad, no tener otra vivienda en propiedad y acreditar una antigüedad laboral mínima de seis meses.

Los ingresos líquidos mínimos exigidos varían según la cantidad de dormitorios:

Un dormitorio: $ 23.705 mensuales.

Dos dormitorios: $ 26.339 mensuales.

Tres dormitorios: $ 33.552 mensuales.

El ingreso máximo del núcleo familiar es de $ 155.756 mensuales, equivalente a 80 unidades reajustables (UR) a valores de octubre de 2026.

No se exige ahorro previo para inscribirse, aunque los seleccionados deberán entregar una seña del 1% del valor de la vivienda. Además, podrán postularse personas con incumplimientos vigentes en el Clearing de Informes.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo

Las inscripciones comenzarán el martes 3 de noviembre y se extenderán, según la información del llamado, hasta el viernes 13 de noviembre.

El trámite podrá realizarse a través de la página web de la ANV o presencialmente, con agenda previa a través del teléfono 17217.

La adjudicación se realizará mediante sorteos públicos por barrio y cantidad de dormitorios. Cada familia podrá postularse a una sola categoría.

Financiación de hasta 25 años y beneficio para buenos pagadores

La ANV ofrece créditos de hasta 25 años, con una tasa efectiva anual del 4,5%.

El préstamo se divide en dos tramos: el primero, equivalente al 60% del valor, se paga durante 15 años. El segundo corresponde al 39% restante.

Quienes cumplan con las condiciones de buen pagador durante los primeros 15 años podrán quedar exonerados del segundo tramo, por lo que se considerará cancelado el crédito.

Las viviendas se entregarán reacondicionadas y deberán destinarse a residencia de los adjudicatarios.