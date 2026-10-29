Lluvias, tormentas y calor en Uruguay: qué día se complica el tiempo y cuándo mejora, según tres meteorólogos

Los meteorólogos Nubel Cisneros, Guillermo Ramis y Mario Bidegain coinciden en que Uruguay tendrá un cierre de semana marcado por la inestabilidad, con lluvias y un aumento de las temperaturas. El viernes 30 de octubre aparece como la jornada con mayor probabilidad de tormentas, mientras que el domingo 1° de noviembre se perfila como el mejor día del fin de semana.

En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Cisneros adelantó que este jueves podrían registrarse chaparrones aislados en la zona costera, principalmente entre las 11:00 y las 13:30. Luego, las condiciones mejorarían y la tarde sería "sumamente agradable".

Sin embargo, advirtió que la inestabilidad regresará el viernes y podría extenderse durante el sábado, con precipitaciones en distintos puntos del país.

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" El sábado es muy probable que también en la mañana tengamos algún chaparrón a nivel país ", señaló Cisneros, quien destacó que las temperaturas serán "muy elevadas" desde el viernes hasta el domingo.

El meteorólogo descartó tormentas en su pronóstico y aclaró que no es posible establecer horarios exactos para las lluvias. "Va a estar inestable, por lo tanto no podemos definir una hora donde exactamente llueve", explicó.

"Mañana en el entorno de las 11 hasta las 13.30 probabilidad de algún chaparrón muy escaso aquí en la zona costera. Luego vuelve a acomodarse la situación. Deja de llover y una tarde que va súmamente agradable", dijo Nubel Cisneros. Y agregó: "Se complican las condiciones para el… pic.twitter.com/kLOpPwXXoZ — Subrayado (@Subrayado) October 28, 2026

Ramis anunció tormentas para el viernes y lluvias hasta el martes

Por su parte, Guillermo Ramis señaló este jueves en Informativo Sarandí que las lluvias de la mañana cesarán durante la jornada, pero las condiciones volverán a desmejorar el viernes, cuando se esperan tormentas y precipitaciones.

El meteorólogo detalló su pronóstico para los siguientes días: "El sábado, chaparrones en la mañana; el domingo, chaparrones en la noche; el lunes, chaparrones en la mañana; y el martes chaparrones en la noche".

Ramis aclaró que, según su previsión, el viernes será el único día con tormentas, mientras que el resto de las jornadas presentarán lluvias intermitentes.

En cuanto a las temperaturas, adelantó que el domingo será el día más cálido, con una máxima de 26 °C en Montevideo. Para las restantes jornadas, entre el viernes y el miércoles, pronosticó máximas de entre 19 °C y 24 °C.

Bidegain prevé lluvias fuertes y tormentas el viernes: cuántos milímetros se esperan

El meteorólogo Mario Bidegain también compartió en su cuenta de X las proyecciones del modelo meteorológico Meteoblue para Montevideo.

Según los datos publicados, este jueves 29 se esperan precipitaciones escasas, mientras que el viernes 30 podrían registrarse lluvias fuertes acompañadas de tormentas, que continuarían hasta el mediodía del sábado 31.

#Pronóstico de temperaturas y lluvias para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de JUE29 a SAB31oct. Se esperan lluvias escasas para JUE29. Lluvia fuerte con tormentas para VIE30, continúan hasta el SAB31 al mediodía. Temperaturas máximas 21°, 19° y 21°C de JUE29 a SAB31oct. pic.twitter.com/sgDhsX8LBf — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 29, 2026

Bidegain indicó que los acumulados de precipitación previstos para el período se ubican entre 2 y 15 milímetros. Respecto a las temperaturas máximas, el modelo proyecta 21 °C para el jueves, 19 °C para el viernes y 21 °C para el sábado.

El domingo, en tanto, la temperatura podría alcanzar los 25 °C, de acuerdo con la proyección difundida por el meteorólogo.

De esta manera, aunque existen diferencias entre los pronósticos sobre la intensidad de las precipitaciones, los tres meteorólogos coinciden en un escenario de inestabilidad entre el viernes y el sábado, seguido de una mejora de las condiciones durante el domingo, cuando también se espera un ascenso de las temperaturas.