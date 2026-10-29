OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 29 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 29 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Treinta y Tres, José P. y Varela Salto.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 29 de octubre
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: LOPEZ BENITEZ
- Desde: 29/10/2026 - 11:00 - Hasta: 29/10/2026 - 15:00
- Motivo: limpieza de tanques de reserva
ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Rambla Kennedy en toda su extensión, Paseo 7 de Setiembre, calle Juan B. Focco y calle Charrúa (Rambla Pirata), Guyunusa, Bernardina F. de Rivera, Senaque, Baldomir, Carlos M. Vecchi, Bernabé Rivera, Carlos Catalá, Treinta y Tres, Aparicio Saravia, General Flores, Av. Carlos Lecueder, 25 de Agosto, Gral. Garzón, Wilson F. Aldunate, Diego Lamas, José Belloni, Santiago Belzarena, Blandengues, Av. Carlos Maria Ramirez, Cont. 25 de Agosto, Cont. Garibaldi, Tomas Polito, Cont. Gral Flores, Cont. José P. Varela, Cont. Treinta y Tres, Carmen Laviaguerre, Oficial 19, Rqambla Kennedy.
- Desde: 29/10/2026 - 22:00 - Hasta: 30/10/2026 - 04:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red.
SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Secotres de San Fernando y Delta del tigre (Sofima y las marinas) podran ver afectadas las presiones y se podra ver afectado el suministro
- Desde: 29/10/2026 - 09:00 - Hasta: 29/10/2026 - 23:30
- Motivo: limpieza de tanques de reserva
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Fraternidad, Ruta 1, Carlos Tellier, Emilio Romero y Benito Rique
- Desde: 29/10/2026 - 08:30 - Hasta: 29/10/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
PUNTA BALLENA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprende calles Del Portezuelo, Margarita Xirgú, Paraíso y Molins de Rei.
- Desde: 29/10/2026 - 08:30 - Hasta: 29/10/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
LAVALLEJA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: José Pedro Varela - Zona comprendida entre Artigas, Nicolas Casarone y Podesta Carnelli
- Desde: 29/10/2026 - 08:00 - Hasta: 29/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Desde J.H. Paiva hasta Av. J. Harriague y desde W. Beltrán hasta W. Ferreira Aldunate
- Desde: 29/10/2026 - 08:00 - Hasta: 29/10/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
TREINTA Y TRES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Tradición Oriental
- Desde: 29/10/2026 - 08:00 - Hasta: 29/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Zona comprendida entre Int Juan H Paiva, W Beltran, Corrientes y Wilson Ferreira Aldunate
- Desde: 29/10/2026 - 08:00 - Hasta: 29/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red
PROGRESO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Av. Progreso, Ciclamor y Ruta 68.
- Desde: 29/10/2026 - 07:30 - Hasta: 29/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde barrio Country a La Paloma vieja
- Desde: 29/10/2026 - 07:00 - Hasta: 29/10/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de red