"Seguirá su vuelo eternamente": los sentidos mensajes de despedida a Daniel Ubillos, el piloto que murió en Guazuvirá

Daniel Ubillos , el piloto que murió este miércoles tras el choque de dos avionetas en Guazuvirá , Canelones, era un expiloto de la Fuerza Aérea Uruguaya y un reconocido aficionado a las acrobacias aéreas. Además, era propietario del aeródromo Green y de la aeronave Rihn DR-109 que piloteaba al momento del accidente. El trágico desenlace provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde se compartieron sentidos mensajes de despedida.

El siniestro ocurrió mientras practicaba maniobras acrobáticas junto a otro piloto, como parte de los preparativos para un evento privado previsto para el próximo fin de semana. Las dos aeronaves chocaron en el aire y Ubillos falleció luego de que su avión impactara contra el suelo.

El piloto tenía una larga vinculación con la aeronáutica y era especialmente reconocido por su disposición a compartir conocimientos con quienes comenzaban a interesarse por la actividad.

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La muerte de Ubillos provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde amigos, colegas y aficionados a la aviación compartieron recuerdos y mensajes de despedida.

Uno de ellos fue Enzo Valdez, quien publicó un video de una de las maniobras acrobáticas del piloto y escribió: "Vuela alto, Daniel. El cielo es tuyo. Qué tristeza enorme todo lo que pasó este mediodía. Los que vimos volar a Daniel, entendemos la magnitud que representa la pérdida de un ser humano tan cálido".

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Entre los comentarios, distintos usuarios destacaron su entusiasmo por la aviación y su vocación de enseñar. Ubillos era conocido por realizar acrobacias aéreas y por ayudar a otras personas a introducirse en esta disciplina, una actividad a la que continuó vinculado después de su retiro de la Fuerza Aérea.

"Mi instructor, gran compañero, mejor persona. QEPD", escribió uno de los usuarios, mientras que otra persona que compartió el ámbito laboral con Ubillos lo despidió con un mensaje similar: "QEPD Daniel, excelente compañero de trabajo y mejor persona. Vuela alto!".

Otros destacaron su cercanía y su forma de relacionarse con los demás. "Yo lo recordaré por su caballerosidad. Siempre con una sonrisa y con lindas palabras… Gran pérdida", expresó una mujer.

Entre los mensajes más sentidos apareció el de una persona que resumió el vínculo de los pilotos con el cielo: "Los pilotos nunca mueren...solo vuelan mas alto".

Otra usuaria, que contó que tiene un hermano, sobrinos y un hijo piloto, compartió una reflexión: "Cuando surgen estos episodios, siempre decimos: seguirá su vuelo eternamente".

La tragedia también abrió un debate sobre los riesgos de las exhibiciones aéreas. Algunos usuarios cuestionaron la realización de estos espectáculos, mientras otros prefirieron recordar la pasión de Ubillos por la actividad.

"Está donde pertenece, en el cielo. Que Dios esté con su familia", escribió otra persona en una de las numerosas despedidas que recibió el piloto.