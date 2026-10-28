Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  13°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

Montevideo tiene nuevos semáforos en una transitada avenida: dónde están y cómo funcionan

La IM puso en funcionamiento un nuevo cruce semaforizado con el objetivo de mejorar la seguridad vial en una zona con varios centros educativos

28 de octubre de 2026 13:28 hs
Nuevos semáforos - archivo.

Nuevos semáforos - archivo.

Diego Battiste

La Intendencia de Montevideo (IM) puso en funcionamiento este miércoles nuevos semáforos en la intersección de la avenida General San Martín y Capitán Tula, ubicada en el Municipio D.

El nuevo sistema busca ordenar la circulación de vehículos y mejorar las condiciones de seguridad para peatones, conductores y usuarios del transporte público, especialmente en una zona donde existe una importante concentración de centros educativos.

Cómo funcionan los nuevos semáforos de San Martín y Capitán Tula

Según informó la Intendencia de Montevideo, el nuevo cruce semaforizado cuenta con un sistema de tres fases que regula los distintos movimientos del tránsito.

Más noticias

Choque de dos avionetas en Guazuvirá terminó con un piloto muerto; practicaban acrobacias para un festival

"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", dijo Fernando Pereira sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El dispositivo permite la circulación por avenida San Martín hacia el norte, incluyendo el giro a la izquierda hacia Antillas y a la derecha hacia Capitán Tula.

También habilita el tránsito por San Martín hacia el sur, con sus respectivos movimientos de giro.

Por otra parte, los vehículos podrán circular por Capitán Tula en ambos sentidos y realizar giros a la izquierda hacia avenida San Martín.

Sin embargo, la comuna advirtió que estos últimos movimientos deberán efectuarse con precaución, ya que los conductores tendrán que ceder el paso a los vehículos que circulen en sentido contrario.

La instalación forma parte de las intervenciones destinadas a ordenar el tránsito y reducir los riesgos de siniestros viales en puntos de Montevideo con circulación de vehículos, peatones y transporte público.

Las más leídas

Peñarol 0-2 Montevideo City Torque: el aurinegro fue eliminado de la Copa AUF Uruguay al perder sin levante en el Campeón del Siglo

BPS anuncia beneficios especiales para jubilados y pensionistas desde noviembre: hasta cuándo estará disponible y cómo se puede acceder

Graves incidentes en el Campeón del Siglo: parte de la barra de Peñarol intentó deliberadamente suspender el partido ante City Torque y se generó una batalla campal en la Tribuna Cataldi

"Super El Niño" se dispara a niveles extremos y podría ser aún más fuerte: cuándo alcanzará su pico máximo

Temas

Semáforo Montevideo Avenida

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos