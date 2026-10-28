Montevideo tiene nuevos semáforos en una transitada avenida: dónde están y cómo funcionan

La Intendencia de Montevideo (IM) puso en funcionamiento este miércoles nuevos semáforos en la intersección de la avenida General San Martín y Capitán Tula , ubicada en el Municipio D.

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El nuevo sistema busca ordenar la circulación de vehículos y mejorar las condiciones de seguridad para peatones, conductores y usuarios del transporte público, especialmente en una zona donde existe una importante concentración de centros educativos.

Según informó la Intendencia de Montevideo, el nuevo cruce semaforizado cuenta con un sistema de tres fases que regula los distintos movimientos del tránsito.

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El dispositivo permite la circulación por avenida San Martín hacia el norte, incluyendo el giro a la izquierda hacia Antillas y a la derecha hacia Capitán Tula.

También habilita el tránsito por San Martín hacia el sur, con sus respectivos movimientos de giro.

Por otra parte, los vehículos podrán circular por Capitán Tula en ambos sentidos y realizar giros a la izquierda hacia avenida San Martín.

Sin embargo, la comuna advirtió que estos últimos movimientos deberán efectuarse con precaución, ya que los conductores tendrán que ceder el paso a los vehículos que circulen en sentido contrario.

La instalación forma parte de las intervenciones destinadas a ordenar el tránsito y reducir los riesgos de siniestros viales en puntos de Montevideo con circulación de vehículos, peatones y transporte público.