Balacera cerca de cancha de baby fútbol en Villa García: "No les importó que hubiera niños", dijo referente del club

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde del domingo cuando, a metros de una cancha de baby fútbol , ocurrió una balacera entre un hombre que llegó moto y disparó contra una propiedad de la zona.

En esos momentos se estaba disputando un partido entre niños con sus padres presentes en el lugar, había aproximadamente 100 personas . "De la nada más o menos a las 13:50 para una moto, empezó a disparar y le respondieron ", contó un referente del club a Telenoche de Canal 4, quien dijo que todo fue a unos 30 metros de la cancha .

"Todos los padres empezaron a correr y a agarrar sus niños ", agregó el testigo del hecho, tal y como se ve en el video al que accedió El Observador. "La persona siguió tirando, no le importó que hubiera niños ", afirmó.

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Esta misma persona además cuestionó el accionar policial. "Apareció un móvil recién 14:24. No estuvo ni un minuto . Eso es lo que más te indigna y calienta (...) No hicieron nada, se quedaron en el móvil, no se bajaron , me dijeron que tenía que hacer la denuncia y se fueron ", añadió.

El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, envió una exposición escrita al Ministerio del Interior por este tema. En este documento recoge que según los testimonios hubo "una espera de alrededor de media hora frente a una emergencia con niños presentes".

"También denuncian un trato inadecuado en la atención telefónica que no podían enviar un móvil y llamadas a la comisaría sin contestación", añadió el dirigente opositor. "El ministerio debe esclarecer qué ocurrió con esas llamadas, qué prioridad recibió la emergencia, cuándo se dispuso el envío del móvil y qué medidas se adoptaron al llegar", sentenció en el escrito. La cartera, en tanto, constató la respuesta policial y está investigando el caso.

Hace más de un mes, pero en el barrio Maroñas, otro partido de baby fútbol debió ser suspendido por una balacera. El hecho ocurrió sobre las 22:00 de un miércoles de setiembre en la cancha del Club Parque Guaraní, cuando al partido de una categoría le quedaba poco para terminar.

De pronto "se sintieron unos disparos y unas corridas", contó el directivo Sergio Hernández. "El primer partido se suspendió faltando unos tres minutos y el segundo no se pudo disputar", contó Hernández sobre el encuentro de la otra categoría.