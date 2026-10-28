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Caso de abuso sexual infantil en el fútbol femenino de Artigas: asociación de entrenadores se desmarca del imputado y revela que no tenía licencia

La organización repudió los hechos denunciados y aseguró que el acusado tampoco cursó ni obtuvo la licencia de entrenador de fútbol

28 de octubre de 2026 10:25 hs
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En el comunicado difundido el martes, al que accedió El Observador, la asociación manifestó su "más enérgico repudio y rechazo" a los hechos denunciados y aseguró que la persona involucrada "nunca formó parte de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Artigas (AEFA), ni ha pertenecido a sus registros institucionales".

La organización también señaló que realizó consultas con el encargado de los cursos de entrenador de fútbol de la Región Norte del Instituto Técnico Profesional, quien le informó que el imputado "no ha cursado ni obtenido la licencia de entrenador de fútbol" a través de esa institución.

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"Entendemos fundamental realizar estas aclaraciones en defensa de la transparencia institucional, del ejercicio responsable de la profesión y de quienes desempeñan su labor como entrenadores con compromiso, preparación y respeto por los valores humanos y deportivos", sostuvo la asociación.

Además, manifestó su "absoluta condena a toda conducta que vulnere los derechos" de niños, niñas y adolescentes, así como su integridad física, psicológica o emocional.

La AEFA reafirmó su compromiso con la protección de los menores de edad y la promoción de espacios deportivos seguros y libres de violencia y abuso.

El caso del entrenador de fútbol femenino imputado por abuso sexual en Artigas

El pronunciamiento de la asociación se produjo luego de que la Justicia formalizara la investigación contra un hombre de 51 años denunciado por presuntamente abusar sexualmente de una alumna de 13 años.

Según informó Subrayado (Canal 10), la denuncia contra el entrenador había sido presentada en 2024.

La formalización se concretó el lunes 26 de octubre, a pedido de la Fiscalía Departamental de Artigas de 1° Turno.

El hombre fue imputado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, ambos agravados, así como por reiterados delitos de promesa o retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, todos en régimen de reiteración real.

A solicitud de la Fiscalía, la Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación del caso.

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