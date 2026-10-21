Formalizaron a un hombre por presunto abuso sexual de un familiar de 14 años en Rocha

La Justicia formalizó a un hombre de 46 años por su presunta responsabilidad en varios delitos sexuales contra un adolescente de 14 años en Aguas Dulces , departamento de Rocha. El acusado es familiar de la víctima y deberá cumplir arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico durante 120 días .

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha, la investigación comenzó tiempo atrás, luego de que se presentara una denuncia por un presunto abuso sexual contra el adolescente por parte de un integrante de su familia.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía y la Justicia dispusieron una serie de actuaciones, entre ellas una evaluación forense de la víctima, la toma de declaración al denunciado y la aplicación de medidas cautelares.

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Posteriormente, a partir de nuevas diligencias, la Justicia ordenó que el hombre fuera conducido a una sede judicial.

Finalmente, el Juzgado Letrado de Rocha de 6° Turno dispuso su formalización por la presunta comisión de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, un delito de abuso sexual sin contacto corporal y un delito de abuso sexual especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real.

Como medida cautelar, el hombre deberá cumplir arresto domiciliario total durante 120 días, con colocación de un dispositivo geolocalizador (tobillera electrónica), mientras continúa la investigación.

Además, la Justicia estableció la prohibición de comunicarse con la víctima y de acercarse a menos de 500 metros durante 180 días.