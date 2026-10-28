Nacional tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros en la que intercambió opiniones e hizo consultas

El Club Nacional de Football tuvo su audiencia con el Colegio de Árbitros este martes a la noche, tal como había solicitado la institución tricolor y fue considerado por el órgano responsable del arbitraje en el fútbol uruguayo.

Los albos concurrieron a la sede del Colegio con una delegación integrada por el directivo Alejandro Balbi y los delegados Enrique Campos y Adolfo Orellano.

La reunión tuvo un intercambio de opiniones sobre algunas decisiones arbitrales y también consultas de parte de los tricolores sobre criterios que se aplican en jugadas con distintos puntos de vista.

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Una de las jugadas concretas de la que se charló fue la del partido de Nacional ante Central Español en el Estadio Centenario en la que los tricolores reclamaron la expulsión del jugador rival Mariano Aguilera por una segunda falta.

Camilo Cándido y Mariano Aguilera Foto: Dante Fernández/Focouy

En ese sentido, se les dio una explicación de por qué no era para roja, con la interpretación del VAR y cuándo debe intervenir, además de la opinión del juez, y se reconoció que era una acción que permitía diferentes opiniones.

Preocupación

Nacional había anunciado su pedido de audiencia al Coelgio de Árbitros en una conferencia de prensa que a nombre del club dio el directivo Alejandro Balbi, en la que señaló que en la institución había “preocupación” con algunas decisiones de los jueces en partidos de los albos y otros equipos.

“La directiva ha decidido pedir una audiencia al Colegio de Árbitros. Esto es en virtud de que estamos bastante preocupados por algunos arbitrajes que hemos visto que no han sido de lo mejor en nuestros últimos partidos y en algunos otros partidos también”, dijo el pasado miércoles 14 de octubre.

Alejandro Balbi en conferencia de prensa Foto: Gastón Britos / FocoUy

“Y creemos que nos da mayor autoridad moral haciéndolo cuando uno gana, cuando ha logrado después de un largo tiempo una serie de victorias”, agregó en ese momento, luego del triunfo de los albos ante Central Español.

Balbi señaló: “Ustedes saben que Nacional no ha tenido un buen año deportivo y a nosotros no nos escucharon quejarnos de los arbitrajes, aunque pudimos haber tenido alguna discrepancia”.

El directivo no quiso indicar ninguna jugada puntual que les había llamado la atención, como ninguna actuación de algún árbitro, agregando que no había ningún juez “proscripto” en el club.