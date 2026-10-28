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Argentina está de luto: murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Luego de luchar mucho tiempo con una enfermedad, la madre del entrenador de la selección Argentina Lionel Scaloni murió este martes por la noche

28 de octubre de 2026 10:11 hs
Scaloni

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, el entrenador de la selección Argentina, murió a sus 74 años de edad este martes por la noche en Pujato, el pueblo oriundo del DT en Santa Fe, luego de estar luchando desde hace mucho tiempo contra una enfermedad.

Según las fuentes familiares citadas por Radio 2 de Rosario, la madre falleció en la noche del martes en la casa donde vivía junto a su marido Ángel. Aún se desconoce si Scaloni se encuentra en Buenos Aires o si está regresando desde Mallorca, España, donde vive desde que se retiró como jugador profesional. El velatorio sería de carácter íntimo, solo para los más cercanos.

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", escribió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La delicada salud de su madre había sido mencionada públicamente por el propio Scaloni hace ya cinco años. El 15 de octubre de 2021, luego del triunfo 1-0 de Argentina ante Perú por las Eliminatorias en el Monumental, el DT habló sobre su complicado momento personal y aclaró que no tenía fuerzas para mirar a largo plazo: "No estoy para pensar en el Mundial".

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Lo cierto es que siguió al mando de Argentina y terminó ganando la Copa del Mundo en Qatar 2022 y se la dedicó, tal como lo había hecho con la Copa América 2021 que conquistó en el Maracaná, a su madre: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó en aquel entonces,.

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