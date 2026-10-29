Su madre la anotó en canotaje, dejó el fútbol y a los 17 años es un gran proyecto deportivo: la historia de Emilia Milich

Con 17 años, la uruguaya Emilia Milich sigue sumando resultados internacionales en el canotaje. La deportista salteña viene de consagrarse campeona panamericana junior y alcanzar el noveno puesto mundial en la modalidad maratón, durante una competencia disputada el pasado fin de semana en Gualeguaychú, Argentina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El resultado llegó pocas semanas después de su participación en los Juegos Odesur de Santa Fe, donde consiguió dos medallas : una de plata en K2 500 mixto junto a Julián Cabrera y otra de bronce en K1 500 femenino, convirtiéndose en la primera uruguaya en obtener medallas en canotaje en esa competencia.

Su crecimiento deportivo ha sido vertiginoso. En 2025 ya había conseguido dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción , en las pruebas K1 200 y K1 500 metros.

Uno de los aspectos más destacados de su última actuación es que Milich no se especializa en la modalidad maratón, sino en el canotaje sprint (velocidad).

Victoria Beares, la golera que jugó con fracturas y desafió al dolor, se retiró tras 18 años y ocho copas con Carrasco Polo

Giuliana Pereira brilló en la Copa Pacífico de natación: dos oros, récord juvenil y mejor marca técnica femenina del torneo

"Son dos disciplinas totalmente diferentes, con una preparación muy distinta. Como yo me especializo en sprint y tenía los Odesur como principal objetivo, entrené todo el año para eso", explicó la deportista a Referí.

La adaptación para competir en Gualeguaychú fue a contrarreloj.

"Cuando me tocó correr el Mundial, estuve casi dos semanas entrenando maratón, sumando kilómetros y tratando de adaptarme correctamente a la técnica de maratón", relató. En la categoría junior la distancia es de 14 kilómetros.

Pese al escaso tiempo de preparación específica, la uruguaya terminó novena en la clasificación mundial junior (sub 18) y primera entre las participantes panamericanas, lo cual le reportó el título continental.

Su madre la anotó en canotaje, ganó una beca y dejó el fútbol

La historia de Milich con el canotaje comenzó recién en 2023, cuando su madre la inscribió en un programa del Club Remeros Salto denominado Salto Rema.

En aquel momento, la adolescente tenía otras prioridades deportivas y ni siquiera sabía que el programa ofrecía becas para continuar practicando.

"Empecé canotaje en 2023 porque mi mamá me anotó en ese programa y al final del verano daban cinco becas. Me enteré de que daban becas cuando me avisaron que había quedado seleccionada. Así fue como arranqué", recordó.

Al principio, sin embargo, el canotaje estaba lejos de ocupar un lugar central en su vida.

"Al principio no estaba tan enganchada, ya que hacía fútbol y el canotaje era un deporte secundario en mi vida", contó.

Todo cambió en 2024, cuando logró integrar la selección uruguaya.

"En uno de mis primeros selectivos quedé para la selección uruguaya de canotaje, y así fue que me fui enganchando de a poco y dejando el fútbol", explicó.

Desde entonces, bajo la dirección técnica de Jorge Ferrier, comenzó un crecimiento que la llevó a subir a podios internacionales en dos temporadas consecutivas.

El próximo desafío: clasificar a los Panamericanos de Lima 2027

Emilia Milich Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

Después de un 2025 en el que consiguió dos bronces panamericanos y un 2026 en el que volvió a obtener medallas internacionales, Milich ya tiene definido su siguiente gran objetivo.

"Uno de mis principales objetivos para el año que viene es clasificar a los Juegos Panamericanos en Lima", señaló.

Para conseguirlo deberá disputar el Campeonato Panamericano de canotaje previsto para abril de 2027 en Brasil, donde buscará obtener una plaza en K1.

La salteña también destacó el papel de su entorno en el crecimiento que experimentó desde que comenzó a practicar este deporte.

"Las personas que han sido fundamentales en mi crecimiento deportivo han sido toda mi familia, mi técnico y aquellas personas que siempre están para apoyar, aunque sea con un granito de arena", expresó.

También mencionó el respaldo de las marcas Car Performance y Meganutrition, que se incorporaron a su equipo.

Su admiración por Bruno Cetraro y el sueño olímpico

Milich también encuentra inspiración en otros deportistas uruguayos, entre ellos el remero Bruno Cetraro, a quien destacó especialmente por su personalidad y su manera de transmitir experiencias.

"Admiro mucho a Bruno. He escuchado varias de sus entrevistas y me gusta su forma de expresarse, cómo transmite lo que piensa y la manera en la que habla de las cosas", afirmó.

"Me gusta mucho su forma de ser, la humildad que transmite y la pasión con la que cuenta sus experiencias. Es de esas personas que, más allá de lo que hacen, inspiran por cómo son y por lo que transmiten", agregó.

Pero su gran sueño va bastante más allá de los resultados conseguidos hasta ahora.

"Mi mayor ambición es poder vivir del canotaje y llegar a ser la primera mujer en el canotaje en representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos", aseguró.

Para alcanzar ese objetivo, considera que todavía existen obstáculos importantes, especialmente en materia de recursos.

"Creo que para seguir creciendo y subiendo de nivel necesito más que nada apoyo económico y visibilidad", sostuvo.

A los 17 años, y después de haber comenzado casi por casualidad en el canotaje, Milich ya acumula actuaciones destacadas en competencias internacionales. Su próximo desafío será trasladar ese crecimiento a la categoría mayor y acercarse al objetivo olímpico.