Giuliana Pereira brilló en la Copa Pacífico de natación: dos oros, récord juvenil y mejor marca técnica femenina del torneo

La selección uruguaya de natación tuvo una destacada participación en la Copa Pacífico y Copa Julio Maglione , disputada entre el martes y domingo pasado en Santiago de Chile, con varias medallas de oro, podios y actuaciones individuales sobresalientes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Una de las principales figuras de la delegación fue Giuliana Pereira, de 18 años , quien conquistó dos medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros espalda, estableció un nuevo récord nacional juvenil B y obtuvo la mejor marca técnica femenina de esa categoría.

En los 100 m espalda , Pereira se impuso con un tiempo de 1.04.17 , superando el anterior récord nacional juvenil B, que pertenecía a Sofía Atay con una marca de 1.04.68 . La nadadora consiguió así rebajar el registro en 51 centésimas.

Además, se quedó con el primer puesto en los 200 m espalda , con un tiempo de 2.24.19, completando una actuación que tuvo un significado especial por tratarse de su última competencia juvenil representando a Uruguay.

Julieta Mautone se consagró campeona sudamericana de tiro con una definición espectacular en el último disparo

Old Girls le ganó a Náutico, conquistó los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey y habrá Finalísima por el título

La Copa Pacífico es un torneo anual para juveniles A (14-15 años) y B (16 a 18 años) de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El certamen tiene la particularidad de que las series se disputan bajo ese nombre de torneo y las finales por Copa Julio Maglione, en homenaje al expresidente de la Federación Uruguaya de Natación, Comité Olímpico Uruguayo y World Aquatics.

Giuliana Pereira: "Fue mi último torneo siendo juvenil con la selección"

Giuliana Pereira Foto: @funoficial.uy

Tras su participación en Chile, Pereira habló con Referí sobre sus resultados y el significado de haber conseguido una nueva marca nacional, luego de un período en el que venía buscando mejorar sus registros personales.

"Venía trabajando hace mucho tiempo tratando de bajar mis marcas, pero no se venía dando. Por suerte ahora pude lograrlo, muy contenta con los resultados", expresó la nadadora formada en Olimpia y que pasó a Biguá a mitad del año pasado.

La competencia también representó el cierre de una etapa importante en su trayectoria deportiva, al despedirse de los torneos juveniles con la selección uruguaya.

"Fue mi último torneo siendo juvenil con la selección y terminarlo con dos medallas de oro, un récord y ganando la marca técnica lo hizo más especial", destacó.

Pereira cuenta además con otro récord juvenil B en los 200 m espalda en piscina larga, con un registro de 2.22.88.

De cara a sus próximos desafíos, la deportista ya tiene la mirada puesta en el Campeonato Nacional, donde buscará continuar mejorando sus tiempos.

"En el Nacional espero poder seguir bajando mis marcas y sumar al equipo en todo lo que se pueda", señaló.

Uruguay sumó varias medallas de oro en la Copa Pacífico

Más allá de la destacada actuación de Pereira, la delegación uruguaya consiguió otros resultados importantes en Santiago.

Juan Manuel Ergui fue otro de los grandes protagonistas, al conquistar dos medallas de oro en las pruebas de fondo. Se impuso en los 1.500 m libre, con un tiempo de 16.18.99, y también ganó los 800 m libre, con una marca de 8.29.24.

Juan Ergui Foto: @funoficial.uy

Por su parte, Matías Vázquez obtuvo el primer puesto en los 200 m espalda, con un registro de 2.08.88. Además, sumó dos medallas de plata: una en los 100 m espalda, con 59.69, y otra en los 400 m combinado, con 4:39.04.

Matías Vázquez Foto: @funoficial.uy

Otro oro para Uruguay llegó de la mano de Ignacio Gomes, quien se impuso en los 200 m pecho, con un tiempo de 2.26.71. El nadador también consiguió una medalla de bronce en los 100 m pecho, con 1.07.50.

En esa última prueba, Ignacio Arbiza alcanzó el segundo puesto, con un registro de 1.07.37, sumando una nueva medalla de plata para la delegación celeste.

Ignacio Arbiza Foto: @funoficial.uy

Los principales resultados de Uruguay en Santiago

Uruguay consiguió seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce en las pruebas individuales detalladas.

Entre los restantes resultados se destacaron el cuarto puesto de Juan Manuel Ergui en los 400 m libre (4.12.11) y su quinto lugar en los 200 m libre (1.59.06).

En las pruebas femeninas, Julieta Silva terminó octava en los 50 m libre (26.38), mientras que Valentina Bianchi obtuvo el sexto puesto en los 100 m espalda (1.08.93) y el séptimo en los 200 m espalda (2.34.10).

Melissa Harin fue octava en los 200 m espalda (2.35.48), mientras que Julieta Curadossi terminó octava en los 400 m combinado (5.33.09).

En los 200 m pecho, Martina De Arruabarrena finalizó sexta (3.02.98) y Valentina Gómez séptima (3.05.84).

Entre los varones, Felipe Rodríguez fue quinto en los 200 m espalda (2.18.60) y séptimo en los 100 m espalda (1.03.96).

En las pruebas de relevos, el equipo femenino juvenil A terminó sexto en los 4x100 m libre (4.13.87) y séptimo en los 4x100 m combinado (4.46.21). El conjunto masculino juvenil B, por su parte, fue quinto en los 4x100 m libre (4.31.29) y cuarto en los 4x100 m combinado (4.04.76).

La delegación uruguaya estuvo acompañada por los entrenadores Santiago Landeyra y Nelson Corbo.