Luciana De Armas ganó un importante oro en Brasil con su primer récord nacional absoluto de natación y se ilusiona con los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

La natación uruguaya celebró una actuación histórica en Brasil. Luciana De Armas ganó la medalla de oro en los 100 m mariposa del torneo juvenil de Mococa y estableció un nuevo récord nacional absoluto con un tiempo de 1.01.91, en una de las competencias juveniles más importantes del continente.

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La marca, conseguida el pasado miércoles 14 de octubre, le permitió superar el récord que estaba en poder de Angelina Solari , quien había registrado 1.02.01 el 17 de julio de 2026 durante el Open Internacional de Asunción, en Paraguay.

El logro adquiere todavía mayor dimensión por la progresión que De Armas experimentó en apenas dos semanas. En el Campeonato Clausura disputado en Maldonado había establecido su mejor marca personal con 1.02.60, tiempo que ahora rebajó en 69 centésimas.

En diálogo con Referí, la nadadora reconoció que el récord era una posibilidad con la que soñaba, aunque no se lo había planteado como una obligación.

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"Creo que no era un objetivo como tal, sino una ilusión, pero que sabía que lo podía lograr con esfuerzo y el trabajo duro durante el año", expresó.

La emoción de Luciana De Armas después de conseguir el récord uruguayo

De Armas todavía intenta dimensionar lo que consiguió en Mococa, una competencia que reúne anualmente a destacados talentos juveniles de la natación brasileña y sudamericana.

"Es una sensación inexplicable. Jamás imaginé que después de haber competido y haber bajado el 1'03'' en el Clausura, iba a hacer 1'01'' dos semanas después", contó.

La nadadora destacó especialmente el significado que tiene la conquista después de meses de preparación y entrenamientos.

"Es algo que voy a recordar toda mi vida y definitivamente fue una sensación de alivio de que el trabajo duro da sus frutos", agregó.

Su registro no solamente le permitió subir a lo más alto del podio en Brasil, sino también convertirse en la nueva dueña del récord uruguayo de los 100 m mariposa, una de las pruebas más exigentes de la natación.

De Mococa a Dakar: el próximo desafío de Luciana De Armas

El gran rendimiento de De Armas llega en la antesala de otro desafío internacional de enorme importancia: los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que se disputarán en Senegal.

La nadadora integrará la representación uruguaya junto con Federico Castell, otro de los jóvenes talentos de la natación nacional.

Para De Armas, la cita olímpica representa una oportunidad de competir al máximo nivel, pero también de vivir una experiencia que trasciende los resultados deportivos.

"Para Dakar el foco está en disfrutar de la competencia como lo que es, un Juego Olímpico e intentar dejar a Uruguay lo más alto posible como siempre", señaló.

"Sin dudas va a ser una experiencia para el recuerdo de la cual me quiero llevar muchas cosas", añadió.

Sus comienzos en Lawn Tennis y el crecimiento en Olimpia

Detrás del presente de De Armas hay un recorrido que comenzó cuando era niña y dio sus primeras brazadas en Carrasco Lawn Tennis.

"Empecé a nadar en el Lawn Tennis cuando era chica y a los 8 años pasé al plantel, donde conocí a Emiliano Piaggio y Nelson Corbo, quienes me invitaron a Olimpia", recordó.

Fue precisamente en aquella primera etapa cuando descubrió que la natación podía convertirse en una parte fundamental de su vida.

"En el plantel del Lawn fue donde me fascinó la natación y me impulsó a seguir por este camino", explicó.

Su llegada a Olimpia marcó una nueva etapa en su desarrollo deportivo. Allí encontró un ambiente que, según destacó, resultó fundamental para crecer tanto dentro como fuera de la piscina.

"En Olimpia me siento en mi lugar, feliz, y definitivamente es un muy buen equipo. Los compañeros siempre impulsan a mejorar en cada entrenamiento y siempre están apoyando", afirmó.

"En las competencias en el exterior mandando más de 100 mensajes cada vez que alguien nada una prueba, sin importar el resultado, medalla, mejor tiempo, final, último puesto o lo que sea", relató.

También reservó un reconocimiento especial para sus entrenadores, a quienes considera determinantes en su formación.

"Los entrenadores me enseñaron muchísimas cosas, no solo a mejorar como nadadora, sino también a confiar en mí y a no rendirme cuando las cosas no salen como espero. Gran parte de lo que soy hoy como nadadora se lo debo a ellos", expresó.

Los resultados de los otros uruguayos en el torneo de Mococa

Además del oro y el récord nacional de De Armas, la delegación uruguaya registró otras actuaciones destacadas en el torneo juvenil brasileño.

Tiago Velazco compitió en los 200 m libre, con un registro de 1.56.51, y tuvo una destacada evolución en los 100 m libre. Primero estableció su mejor marca personal con 53.50 y posteriormente volvió a superarse en la final, en la que marcó 52.32 conquistando nada menos que la medalla de plata en una sobresaliente actuación por lo que es la calidad y el nivel competitivo de esa prueba.

Mar Cassou terminó séptima en los 100 m mariposa con un tiempo de 1.06.21 y fue sexta en los 200 m combinado, donde estableció su mejor marca personal con 2.31.55.

Emilio Carámbula consiguió el sexto puesto en los 100 m mariposa con 1.00.38 y también participó en los 100 m espalda, prueba en la que registró 1.07.17.

Santiago Puerto marcó 55.33 en los 100 m libre, mientras que Federico Castell, quien también representará a Uruguay en Dakar, registró 1.00.42 en los 100 m espalda.

Por su parte, Luciana De Armas también participó en los 100 m libre, donde estableció un tiempo de 1.01.57.

La participación uruguaya en Mococa dejó así un récord nacional, una medalla de oro y varias mejores marcas personales, resultados que reflejan el crecimiento de una generación de nadadores que busca seguir ganando protagonismo internacional.